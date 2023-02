Aziz Akhannouch: Le Maroc présent en force au sein de l'organisation panafricaine

19/02/2023

Le Maroc a sa grande place au sein de l’Union africaine (UA) et le Royaume est présent en force au sein de l’organisation panafricaine, a affirmé, samedi à Addis-Abeba, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui représente S.M le Roi Mohammed VI au 36ème Sommet ordinaire de l’UA.



Le Maroc est présent en force au sein de l’institution panafricaine et le Royaume apporte aussi son soutien à plusieurs rapports présentés par des chefs d’Etat africains lors de ce Sommet, a souligné M. Akhannouch dans une déclaration à la presse.



Le Chef du gouvernement qui s’est dit très honoré de représenter Sa Majesté le Roi au 36ème Sommet de l’UA, a réaffirmé que le Maroc jouit d’une grande place au sein de l’organisation panafricaine, mettant dans ce sens en exergue l’effort colossal entrepris par la diplomatie marocaine.



M. Akhannouch s’est dit également très honoré de représenter le Souverain à la 2ème conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel organisée au siège de l’UA en marge du Sommet de l’Union, mettant en avant le Message Royal adressé à cette importante conférence et les Hautes Orientations de Sa Majesté au sujet des accords conclus à Marrakech en 2016.