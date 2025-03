Ayyoub Bouaddi, la pépite lilloise qui fait saliver toute l'Europe

14/03/2025

Le jeune milieu de terrain franco-marocain Ayyoub Bouaddi, sociétaire du LOSC Lille de football (Ligue 1), détonne par son parcours et son talent, à seulement 17 ans, au point de faire parler de lui désormais dans toute l’Europe, écrit mardi le quotidien “Le Figaro”.



“Si vous fixez votre regard sur Ayyoub Bouaddi (...), sans connaître son âge ni son parcours, vous aurez l’impression d’entrevoir un vieux briscard d’une trentaine d’années avec plus de 50 matchs de C1 au compteur”, renchérit la publication dans un article placé sous le titre “La pépite qui fait saliver toute l’Europe”.



Par sa maturité, son aisance et sa classe, le jeune prodige s’avance comme l’un des atouts de Bruno Genesio (coach du Losc). Talent précoce sur et en dehors du terrain, le natif de Senlis (région Hauts-de-France), formé à l’AFC Creil, a signé son premier contrat professionnel à 15 ans et a découvert la L1 et la C1 à 17 ans.



Entre concours d’éloquence à l’Élysée, études universitaires de mathématiques et prestations de haut vol en Ligue des champions, Bouaddi, convoqué en équipe de France Espoirs en novembre dernier, est déjà fort d’un parcours pas comme les autres, poursuit la publication.



Sans surprise, son éclosion, sa progression et surtout les copies rendues ne laissent personne indifférent sur le Vieux Continent, souligne l’auteur de l’article, notant que le jeune joueur, au port altier et pas encore étoffé physiquement (1,86 m, 72 kg), fait aussi sensation avec sa personnalité, calme, posée et réfléchie.



“En plus de ses qualités de footballeur, il a une ouverture d’esprit, une vision sur autre chose. Dans sa manière de s’exprimer, c’est précis et simple. Il peut être l’un des futurs joyaux du football français”, témoigne le sélectionneur des Bleuets, Gérald Baticle, cité par le journal.



Binational, Ayyoub Bouaddi sera “au centre d’une bagarre (sportive) entre la France et le Maroc”, relève la publication, notant que le joueur est suivi par le sélectionneur français Didier Deschamps et son staff et est aussi courtisé par les Lions de l’Atlas et leur sélectionneur Walid Regragui.



Ce dossier est suivi en haut lieu du côté de la Fédération française de football, consciente du potentiel colossal du jeune homme qui vient seulement d’éclore et devra forcément confirmer dans les mois et les années à venir, conclut le journal.