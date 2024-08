Ayoub Sadni à l'assaut d'une nouvelle médaille d'or

23/08/2024

Quatre ans après l'or des Jeux Paralympiques lors de l'édition de Tokyo-2020, le champion du monde marocain du 400 m (T47), Ayoub Sadni, sera encore au rendez-vous pour les Jeux de Paris-2024.



Son objectif ultime: retrouver sa place sur la plus haute marche du podium.

Habitué à hisser le drapeau national dans les différentes échéances mondiales, en signant des records au passage, le champion marocain sera très attendu pour récidiver son exploit "japonais".



A cette fin, l'athlète marocain, de retour d'une blessure, poursuit ses préparatifs, selon un programme qu'il a défini avec son coach.



"Les préparatifs se déroulent d'une manière ordonnée. A cause d'une blessure, j'étais contraint de changer mon programme d'entraînement. Après mon rétablissement, j'essaie, crescendo, de hisser la cadence pour retrouver mon rythme habituel", a fait savoir Ayoub Sadni.



Dans une déclaration à la MAP, il a souligné qu'il est parvenu à se rétablir d'une blessure au genou, qui l'a contraint à marquer un arrêt de 3 mois, grâce, notamment aux efforts du staff médical. "Je me sens, désormais, pleinement en forme pour viser une nouvelle médaille paralympique et un nouveau record", a-t-il dit.

Néanmoins, Ayoub Sadni a relevé que la concurrence sera féroce, en l'occurrence avec les athlètes brésiliens.



De son côté, Mohamed Sandaoui, technicien national et encadrant de Ayoub Sadni, a noté que cette année était difficile pour l'athlète marocain à cause de la blessure, faisant savoir que le champion paralympique a repris ses entraînements et aspire à conserver sa médaille d'or.



Il a, dans ce sens, mis en avant le rôle du staff technique de la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH) qui a permis à Ayoub Sadni de renouer avec les pistes, notamment en Espagne, en Allemagne et en Belgique.



Ayoub Sadni avait battu le record du monde lors des JO de Tokyo-2020. En 2023, il a participé aux Championnats du monde à Paris. Sa détermination l'a conduit à accomplir un remarquable chrono de 46.78, surpassant ainsi son propre record du monde.

Il avait, entretemps, battu le record du monde en 2022 lors du Grand Prix qui a eu lieu en France également.



Le Maroc prend part aux 17ès Jeux paralympiques (Paris-2024) avec 38 sportifs. Ils participeront aux épreuves de para athlétisme (déficience motrice et visuelle), de tennis en fauteuil roulant, de para powerlifting, de para taekwondo, de para cyclisme sur route et de cécifoot.