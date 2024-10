Aymeric Chauprade, géopolitologue français: Le soutien de Paris va accélérer le partenariat stratégique et économique bilatéral

14/10/2024

L’évolution positive de la position française, qui conforte la dynamique internationale autour de la question du Sahara marocain, est de nature à accélérer et consolider le partenariat stratégique et économique entre Paris et Rabat, a souligné samedi le géopolitologue français Aymeric Chauprade.



"Le Maroc dispose maintenant de très nombreux soutiens de poids sur le sujet de la marocanité du Sahara, mais concernant la France, en plus de la dimension géopolitique, il y avait une dimension affective", a relevé M. Chauprade dans une déclaration à la MAP, en réaction au discours de SM le Roi Mohammed VI à l'ouverture de la nouvelle session du Parlement.



Dans ce discours, le Souverain S’est félicité de la position de la République Française qui soutient la souveraineté du Maroc sur l’ensemble du territoire du Sahara et qui appuie l’Initiative d’autonomie dans le cadre de l’intégrité territoriale marocaine, comme seule base pour le règlement de ce conflit régional artificiel.



"L’histoire entre nos deux pays rajoute une dimension affective et les Marocains ont longtemps été dans l’incompréhension vis-à-vis des hésitations françaises. La situation est désormais clarifiée et cela va permettre d’accélérer et de consolider le partenariat stratégique et économique entre nos deux pays", a ajouté l’ancien eurodéputé français.



Tout en saluant la décision "excellente" du Président français Emmanuel Macron à cet égard, l’analyste a souligné qu’il s’agit d’"une décision essentielle et très positive pour nos deux pays".



"Cette décision est juste sur le plan du droit international, sur le plan de la géopolitique, et conforme à la longue durée de l’Histoire, car le Sahara a toujours été marocain. Elle est aussi conforme aux intérêts de la France qui doit aider le Maroc à consolider sa souveraineté, car il y va de l’intérêt de tous d’avoir une région saharienne et sahélienne stable", a-t-il dit.