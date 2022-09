Ayad El Mouftahi arrive à Dakar, deuxième étape d’ un périple à travers 3 continents

23/09/2022

Le globe-trotter marocain, Ayad El Mouftahi, est arrivé, jeudi à Dakar, 2ème étape d'un périple à vélo qui le conduira dans plusieurs pays couvrant l'Afrique, l'Asie et l'Europe, au départ de la ville d’El Jadida, sous le slogan "le Maroc d’aujourd’hui n’est pas le Maroc d’hier".



A cette occasion, le jeune Ayad El Mouftah, qui va hisser le drapeau marocain sur son vélo dans 22 pays africains et dans un nombre de pays asiatiques, y compris la Mecque et Al-Qods Acharif, a été reçu à l'ambassade du Maroc au Sénégal, en reconnaissance de son initiative. L'Ambassadeur de S.M le Roi à Dakar, Hassan Naciri a, à cette occasion, salué l'initiative du jeune cycliste ayant pour objectif de faire promouvoir l'image du Maroc, de défendre la cause nationale et de faire connaitre les atouts du Royaume à travers une activité sportive.



M. Naciri a apprécié hautement le message porté par le jeune cycliste qui cadre parfaitement avec la Vision royale prônant la paix, la coopération et la solidarité entre tous les peuples du monde. Le diplomate marocain a rappelé, à cet égard, le rôle que pourrait jouer le sportif, en général, et le cycliste, en particulier, en matière de promotion et de diffusion des valeurs de tolérance et de cohabitation, soulignant que la Représentation du Royaume du Maroc au Sénégal a toujours encouragé ce genre d'initiatives.



Pour sa part, Ayad El Mouftahi a exprimé ses vifs remerciements à l’ambassadeur de S.M le Roi et à tous les membres de l'ambassade pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à son arrivée à Dakar, en provenance de la Mauritanie. Le cycliste marocain a fait savoir qu’en parcourant une distance prévue de 50.000 km dans le cadre de son aventure, il prévoit de tisser des liens humains avec les composantes de la société civile dans les pays couverts par son périple, en guise de forme de diplomatie parallèle.



Il a indiqué qu'à travers des conférences de presse, des rencontres et la communication sur les réseaux sociaux avec les populations locales, il va œuvrer en vue de promouvoir l'image du Royaume et de faire connaître ses traditions et ses coutumes et présenter ses atouts touristiques ainsi que sa diversité culturelle et géographique.



Ayad El Mouftahi a également fait part de son souhait d'entrer dans le Livre Guinness des records en devenant le plus jeune globe-trotter au monde (26 ans) à parcourir trois continents à vélo. En Afrique, le périple du jeune cycliste marocain couvre plusieurs pays, en l’occurrence, l'Afrique du sud, l'Angola, le Bénin, le Cameroun, le Congo Brazzaville, la Côte d'ivoire, l'Ethiopie, le Gabon, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, la Mauritanie, le Mozambique, la Namibie, le Nigéria, le Kenya, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, le Sierra Leone, le Soudan, la Tanzanie et le Togo.