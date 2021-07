Aya Nakamura fête son milliard de streams sur spotify

08/07/2021

La popularité d’Aya Nakamura à l’international se confirme de jour en jour. Aidée par ses tubes “Djadja” et “Copines” qui ont connu un regain d’intérêt sur TikTok, la star française franchit le cap du milliard de streams sur Spotify pour son album “Nakamura”. Une première.



En juin 2019, Aya Nakamura franchissait un nouveau pallier danssa carrière : boosté par le succès de son tube phénomène “Djadja”, sa chaîne YouTube officielle dépassait le milliard de vues. Fière de son irrésistible ascension, la star partageait alors une vidéo récapitulative de sesrécents hits au son de “Pookie”. La popularité de la chanteuse est telle qu’elle est devenue l’artiste française la plus écoutée dans le monde, avec 13 millions d’auditeurs mensuels en moyenne sur Spotify.



« Franchement, oui ça met la pression. Mais après je relativise à fond... Je me dis que les gens m’écoutent par rapport à ma voix et ce que moi j’aime faire de base. Il ne faut pas que je me dise : “J’ai fait Pookie et Djadja, il faut que j’en refasse un”. Je ne pense pas que ce soit possible » analysait l’interprète de “C’est cuit” dans une interview pour nos confrères de Pure Charts, lucide malgré le succès : « J’étais plus en mode “Wow !” C’est pas une question de “Ouais vas y c’est logique”, mais plus : On a fait ce qu’on avait à faire et maintenant il faut qu’on enchaîne la suite ».



Désormais courtisée par les plus grandes stars de la planète, celle qu’on a vu partager le micro avec Maluma, Lil Pump, Major Lazer, Stormy (“Plus jamais”), Swae Lee ou récemment Capo Plaza (“Panama”) savoure actuellement le carton de son single inédit “Bobo”, tube de l’été 2021 arrivé six mois après l’album “Aya”. Toutefois, sur des plateformes comme Tiktok, ce sont d’anciens titres qui n’en finissent plus de donner naissance à des challenges renforçant l’aura de son interprète. Par exemple, “Copines” a cartonné en Asie (Thaïlande, Malaise, Philippines...)sur l’application préférée des jeunes grâce à des vidéos de cosplay ou dans lesquelles les utilisateurs déclaraient leur flamme à leurs personnages ou artistes préférés.



Alors que l’album “Nakamura” a été certifié diamant pour plus de 500.000 ventes à l’export en 2020, la machine à tubes permet à Aya Nakamura de réaliser un nouvel exploit : plus d’un milliard de streams ont été comptabilisés par le deuxième disque de la chanteuse sur Spotify, le plus puissant des services de streaming.



Dans le détail, c’est son tube “Djadja” qui joue la locomotive avec 321 millions d’écoutes recensés devant “Copines” (191 millions de streams) et “Pookie” (143 millions). Les singles “40%” et “La dot”, tous deux promus à travers un clip, suivent le pas avec 65 et 61 millions d’écoutes, respectivement. A noter qu’il s’agit d’une première dans l’histoire de la musique française : “Nakamura” est le premier et seul album d’une artiste féminine à franchir ce seuil symbolique.

Takfarinas