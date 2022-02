Avril Lavigne se sent toujours jeune après 20 ans de carrière

19/02/2022

Bien qu'elle soit dans l'industrie depuis 20 ans, Avril Lavigne se sent toujours aussi jeune. La chanteuse de 37 ans, qui s'est fait connaître étant adolescente avec des hits tels que "Complicated" et "Sk8er Boi", a effectivement déclaré qu'elle ne voit pas beaucoup de différences entre ses débuts et sa carrière actuelle. "Je ne me sens pas plus vieille" a-t-elle expliqué.



"Je me suis toujours sentie comme étant la même personne. Le truc le plus fou, c'est que je suis là depuis 20 ans et je me sens toujours jeune. C'est grâce à la musique. Et je veux tout simplement faire de la musique toute ma vie."



Par ailleurs, Avril a récemment confié que travailler avec Mark Hoppus du groupe Blink-182 sur son nouvel album était un véritable "honneur".



Comme cela a été annoncé le mois dernier, le septième disque de la chanteuse canadienne sortira le 25 février prochain et contiendra un morceau intitulé "All I Wanted", sur lequel apparaît le bassiste.



Durant une conversation avec Mark pour Apple Music Hits, la star canadienne a déclaré : "J'étais vraiment aux anges à l'idée de travailler avec toi. Pour être honnête, tu es un de mes artistes favoris." La chanteuse a poursuivi : "Les albums "Dude Ranch" et "Enema Of The State"... j'écoutais ces disques en boucle au lycée, ils ont eu un gros impact sur moi étant adolescente et en tant qu'artiste".



Avril a également ajouté que les deux artistes ont travaillé ensemble via Zoom, ce qui était "très différent". "J'avais tellement hâte et j'étais si impressionnée par combien tu es efficace en studio", a-t-elle continué. "Tu écris, tu enregistres tout toi-même, tu mixes le son, tu chantes, tu joues. T'avoir sur mon album est un honneur, donc notre collaboration est vraiment exaltante à mes yeux."



"Love Sux" sortira le 25 février prochain et succède au dernier album d'Avril "Head Above Water", sorti en 2019.