Avis aux amateurs de tennis, battle royal et jeu de tir à la troisième personne

Les jeux PlayStation Plus du mois d'août

08/08/2021

Comme chaque mois, trois jeux pour PlayStation 4 et 5 sont disponibles en téléchargement gratuitement, depuis quelques jours pour les abonnés PlayStation Plus. Les amateurs des jeux de shoot coopératif, de tennis ou encore de battle royale seront certainement comblés. Même si le service a perdu plus d'un million d'utilisateurs, avec un total de 46,3 millions d'abonnés, au 30 juin 2021, contre 47,6 millions un trimestre plus tôt, son utilité n’est plus à prouver, surtout en ces temps de pandémie où il est préférable de se mettre au chaud devant sa télé.



Tennis World Tour 2



Ce jeu est la promesse d’une immersion totale dans l’univers de la petite balle jaune. Avec un large éventail de joueurs et joueuses professionnels, dont les Federer, Nadal et plein d’autres encore, Tennis World Tour 2 ne laissera personne insensible. D’autant que contrairement au premier opus, le jeu est développé par le studio australien Big Ant, auquel on doit AO Tennis, l’une des meilleures licences de tennis qui existe actuellement sur le marché.



A y regarder de plus près, Tennis World Tour 2 n’est pas loin d’atteindre ce niveau également. On pourrait même oser affirmer qu’au niveau du graphisme, il dépasse AO Tennis et de loin. Le jeu est une simulation de la pratique du tennis. Il offre plusieurs modes de jeu, mais pas que. La modélisation de nombreux tennismans du parcours professionnel officiel est un atout de poids supplémentaire, tout comme un mode carrière, jouable à la fois en solo comme en ligne. Petit bémol, la prise en main du gameplay s’avère ardue. Le timing est crucial à la fois quand il faut attaquer la balle mais aussi lorsqu’il défendre sa ligne de fond.



Hunter’s Arena: Legends



Hunter's Arena: Legends est un battle royal, autrement dit, un jeu où s'entremêlent plusieurs genres, dont les jeu de service et de tir. De plus, le Gameplay du titre édité par Mantisco, est basé sur la mécanique dite du last man standing ou « dernier homme survivant ». Il brille également par des fonctionnalités inspirées des genres action-RPG (Fortnite, Persona 5, Nier), mais aussi des MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), à l’instar de League of Legends, Smite et Dota 2.



Le jeu promet des parties endiablées puisqu’il peut réunir jusqu’à soixante participants sur une seule et même carte. Afin de survivre et triompher, le contrat est simple. Le joueur n’a d’autre choix que d’améliorer l'équipement de son personnage. Une étape cruciale pour vaincre de puissants monstres, utiles pour acquérir de l'expérience et même s'allier avec d'autres concurrents. Mais attention, le risque de trahison est bel et bien présent. Surtout qu’on s’y attend le moins.



Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville



Si PlayStation Plus avait pour intention d’offrir des jeux divers et variés à ses abonnés, il ne pouvait mieux s’y prendre. Et pour cause, contrairement aux jeux précités, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville est un jeu de tir à la troisième personne. Le tout nouvel épisode de la célèbre franchise qui met en scène un combat disjoncté entre les végétaux aux morts-vivants, reprend, avec un succès monstre, les grandes lignes mécaniques d'un Garden Warfare, par exemple.



Par ailleurs, des nouveautés sont à signaler. A commencer par de nouveaux personnages, mais aussi de nouvelles maps et de nouvelles mécaniques. Le tout a été accessible en premier lieu via une sortie anticipée pour une période de six semaines, avant d'être uploadé sur PlayStation Plus. En tout cas, dans cette histoire qui se déroule dans la ville de Neighborville, une bourgade où tout se passe bien, le conflit entre les végétaux et les morts-vivants est amusant à souhait.



C.C