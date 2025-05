Aviation civile : L'ACAO tient à Rabat la 72ème réunion de son conseil exécutif

08/05/2025

Le conseil exécutif de l'Organisation arabe de l'aviation civile (Arab Civil Aviation Organization - ACAO) a tenu, mercredi à Rabat, sa 72ème session ordinaire, avec la participation de ses Etats membres.



Cette session du conseil exécutif de l'ACAO a été l'occasion d'aborder plusieurs thématiques visant à renforcer la coopération arabe dans le secteur de l'aviation civile et à optimiser les mécanismes de coordination entre les Etats membres, en adéquation avec les évolutions du contexte international.



"Nous célébrons aujourd'hui une étape importante avec l'élargissement du conseil exécutif de neuf à onze membres, représentant un développement institutionnel qui renforce le principe d'inclusion et ouvre des horizons plus larges à la diversité des visions", a déclaré le président du conseil exécutif de l'ACAO, Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej, à l'ouverture de cette réunion.



Le secteur de l'aviation civile traverse une période de profondes mutations technologiques et environnementales, avec l'adoption accélérée des technologies de gestion de l'espace aérien, la transformation numérique mondiale et les engagements environnementaux de plus en plus stricts imposés au secteur, a relevé M. Al-Duailej.



De son côté, le directeur général de l'ACAO, Abdennebi Manar, a indiqué que la session actuelle examine l'étendue de la mise en œuvre du plan d'action de l'organisation pour l'année 2025, rapporte la MAP.



M. Manar a mis l'accent sur l'importance stratégique de cette réunion qui se tient à quelques mois de l'Assemblée générale de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) prévue fin septembre à Montréal, jugeant essentiel d'établir une coordination préalable efficace entre le groupe arabe et les autres blocs régionaux.



A l'ordre du jour de cette réunion, figurent aussi l'adoption du rapport final de l'exercice financier 2024, l'examen du rôle des pays arabes dans l'aviation civile internationale et des moyens de renforcer la présence arabe dans les forums et organisations internationales concernés, en plus du soutien à la compagnie aérienne Palestinian Airlines pour préserver sa licence d'opérateur aérien et pérenniser ses activités et son statut international.



Cette réunion constitue une véritable plateforme de dialogue et de concertation entre les pays arabes pour faire face aux défis et aux évolutions que connaît l'industrie de l'aviation sur les plans régional et international.