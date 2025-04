Avec lucidité et sans surenchère. Tous pour la Palestine

Ce rappel éloquent du Premier secrétaire de l’USFP qui a tant dérangé quelques esprits chagrins

04/04/2025

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir déferler des réactions sans fondements à la suite des propos tenus par le Premier Secrétaire de l’Union Socialiste des Forces Populaires, Monsieur Driss Lachguar, sur la situation en Palestine. Des réactions qui traduisent des postures ignorant délibérément, pour certains, le contexte géopolitique actuel. Il importe, à notre sens d’apporter certaines clarifications. Il s’agit ici de rappeler que les déclarations de Mr. Lachguar à cet effet traduisent une position responsable et cohérente avec l'engagement historique et inébranlable du parti pour la Palestine. Il s'agit aussi dans cet article de décrier les lectures fallacieuses, et parfois malveillantes de l'avis que le premier secrétaire du parti socialiste a donné sur la responsabilité des différents protagonistes sur la situation qui sévit actuellement à Gaza.



Un soutien constant, lucide et rationnel à la cause palestinienne



Depuis sa fondation, l'USFP a placé la cause palestinienne au cœur de ses combats pour la dignité, la liberté et la justice. Aux côtés des forces progressistes du monde entier, l’Union Socialiste des Forces Populaires s’est engagée sans relâche pour la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien, dans une perspective émancipatrice et anticolonialiste. Ce soutien ne s’est jamais limité à une posture émotionnelle ou symbolique : il s'est toujours articulé autour d’une vision stratégique fondée sur le droit international et les principes universels des droits humains.



Dire la vérité n’est ni une trahison ni une faiblesse : c’est un acte de responsabilité politique



Les propos tenus par le Premier Secrétaire de L'USFP s’inscrivent dans un cadre de critique constructive, légitime et fondée sur une lecture lucide tenant en compte le contexte géopolitique dans lequel les derniers événements ont lieu. L’opération du 7 octobre 2023, menée unilatéralement par le Hamas, en dehors de toute coordination inter palestinienne et sans concertation avec les structures légitimes de la représentation nationale, a plongé Gaza dans une catastrophe humanitaire d’une ampleur tragique.



Reconnaître cela, sans pour autant remettre en cause la légitimité de la résistance palestinienne, relève d’un devoir de lucidité. Toute lutte libératrice, pour être efficace et durable, doit s'inscrire dans une stratégie à laquelle les personnes concernées par ses implications adhèrent, qui ne nuit pas à l'unité nationale qui souffre déjà de divisions interminables pour les palestiniens, et qui traduit une vision claire de ses objectifs. Le silence face aux erreurs d’appréciation ou aux décisions hasardeuses serait une forme de complicité. Or, le véritable soutien à une cause passe aussi par la capacité à faire preuve d’exigence envers ses acteurs.



L’engagement envers la légitimité nationale palestinienne : une ligne constante



Fidèle à ses principes et à sa ligne historique, le parti continue de considérer l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) comme l’unique représentant légitime du peuple palestinien. C’est cette structure, issue du consensus des forces de libération, qui incarne la légitimité nationale et internationale du combat palestinien. Toute tentative de créer un pouvoir parallèle ou d’imposer une vision partisane constitue une atteinte à l’unité du front de résistance et fragilise la cause elle-même.



Une position souveraine, indépendante et non soumise aux injonctions extérieures



L’Union Socialiste des Forces Populaires a toujours défendu l’indépendance du choix national marocain en matière de politique étrangère. Notre soutien à la Palestine ne découle ni d’alignements opportunistes ni de calculs diplomatiques conjoncturels, mais d’une conviction profonde, enracinée dans les valeurs de notre projet politique.



Cette position s’oppose aussi bien aux postures populistes et aux réactions émotionnelles, qu’aux formes déguisées de normalisation politique. Elle s’inscrit dans une approche rationnelle, attachée à la souveraineté des peuples, à la légitimité du droit international, et à la nécessité d’une paix juste et durable fondée sur les résolutions onusiennes, en particulier la résolution 242.



Clarifier notre position sur le Hamas et la résistance



Critiquer les méthodes ou les choix tactiques du Hamas ne signifie en aucun cas adhérer à un agenda de normalisation ni trahir la résistance. Il est fondamental de distinguer entre soutien à la cause palestinienne — que nous affirmons avec fermeté — et approbation aveugle de tout acte, juste parce que celui qui en est responsable l'inscrit dans le registre de la lutte pour la libération de la Palestine, indépendamment des conséquences qu'il peut générer.



Notre parti refuse toute tentative de récupération politique ou de sacralisation de certaines factions au détriment d’un projet collectif de libération. C’est là l’essence même d’une position progressiste : soutenir les peuples, pas nécessairement tous leurs dirigeants.



Pour une résistance unifiée, rationnelle et porteuse d’avenir



Le moment actuel impose aux forces politiques arabes et progressistes une révision profonde de leurs stratégies et un dépassement des divisions internes. L’avenir de la cause palestinienne dépend de la construction d’un projet collectif, démocratique, unificateur, et en phase avec les exigences du monde contemporain.



Ce projet ne doit pas seulement reposer sur les armes ou l’émotion, mais sur un arsenal politique, juridique et moral fondé sur les valeurs de justice, de souveraineté et de respect du droit international. La centralité de la cause palestinienne dans l’agenda des progressistes ne peut être assurée que par une ligne claire, indépendante, et ouverte au débat et à l’autocritique.



Conclusion : Un engagement critique, progressiste et fidèle à nos martyrs



Les militants et militantes de l’USFP, fidèles à l’héritage des figures emblématiques que sont Mehdi Ben Barka, Omar Benjelloun, Abderrahim Bouabid et Abderrahmane El Youssoufi, réaffirment aujourd’hui leur engagement total envers la cause palestinienne. Un engagement fondé sur la critique honnête, la fidélité aux principes, et la volonté de construire une paix juste et durable.



Car c’est dans la critique constructive que naît la véritable solidarité, et dans l’exigence politique que s’affirme la fidélité aux valeurs de justice. Que notre voix soit celle de la raison et de l’espoir. Que notre boussole soit toujours tournée vers la Palestine, non pas telle que la déforment les médias ou la réduisent certaines factions, mais telle que l’ont portée nos martyrs : une cause de libération, de dignité et d’universalité.



Par Mohamed Assouali

Membre de la Commission nationale d’arbitrage et d’éthique de l’USFP.