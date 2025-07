Avec "Projet dernière chance", Ryan Gosling emmène le Comic-Con dans l'espace

28/07/2025

Ryan Gosling a fait vivre une expérience immersive et vertigineuse au public du Comic-Con samedi, en présentant sa nouvelle aventure spatiale, "Projet dernière chance".



L'acteur américain a dévoilé de nouvelles images de ce film où il incarne Ryland Grace, un professeur de sciences recruté pour sauver la Terre d'une menace solaire.

Ce héros est un homme "ordinaire" et "terrifié", qui "trouve le courage d'avancer pas à pas", a résumé le comédien.



Attendu dans les salles américaines en mars 2026, le long-métrage est basé sur le roman éponyme d'Andy Weir - dont un autre livre "Seul sur Mars", avait déjà fait l'objet d'un film avec Matt Damon.

"Je savais que ce serait brillant parce que c'est Andy", a raconté Ryan Gosling. "Mais rien ne m'avait préparé à ce qu'il a fait cette fois."



"Il m'a emmené dans des endroits où je n'étais jamais allé, m'a montré des choses que je n'avais jamais vues. C'était déchirant et drôle. Il ne m'a pas seulement impressionné, il m'a submergé", a insisté l'acteur.



Lors de la présentation, l'auteur a lui trouvé "formidable" de voir son roman prendre vie et de découvrir à l'écran "les nombreuses couches de ce personnage" sorti de son imagination.

Les réalisateurs du film, Phil Lord et Christopher Miller, ont eux souligné les défis liés au tournage d'une intrigue qui se déroule en grande partie dans un vaisseau spatial.

"Nous avons dû construire un vaisseau spatial complet en deux modes de gravité, et ensuite construire cet énorme tunnel à échelle réelle", a retracé M. Miller.



"C'est dingue de construire un tunnel d'environ 30 mètres de long qui occupait toute la scène", éclairé avec de nombreuses lumières pour simuler "la lumière du soleil se réfléchissant partout" à l'intérieur, a-t-il ajouté.



Dans l'espace, le héros Ryland Grace sympathise avec "Rocky", un extraterrestre rocailleux.

"Cette relation (...) est le coeur du film", a souligné M. Miller.

Le public a semblé convaincu par les premières images.



"J'ai adoré !", a lancé April Rodriguez, fan du roman. "Les voir interagir, j'avais une vision différente dans mon esprit, mais j'ai vraiment aimé !"

Un peu plus tôt, le Comic-Con a accueilli l'univers "Star Trek" qui a régalé les fans avec les images de prochaines séries à venir.

Le feuilleton "Star Trek: Strange New Worlds" a surpris en dévoilant un épisode de sa quatrième saison entièrement réalisé avec des marionnettes.



La présentation a également levé le voile sur "Star Trek: Starfleet Academy", une nouvelle série qui devrait débarquer l'année prochaine sur Paramount+.

Le feuilleton se déroule au 32e siècle, après les événements de "Star Trek: Discovery", dans une école située en banlieue de San Francisco.



L'actrice Holly Hunter y incarne Nahla Ake, rectrice de l'académie et également capitaine du vaisseau USS Athena.

"C'était très intéressant de recevoir l'offre de devenir capitaine, mais aussi de combiner cela avec le rôle de rectrice", a expliqué la comédienne.



"Le capitaine est là pour analyser les situations d'urgence et ensuite déléguer. Et la rectrice est là pour guider, collaborer et faire preuve d'une grande empathie. C'était une combinaison merveilleuse de rôles", a-t-elle ajouté.

Le Comic-Con devait se terminer dimanche.