Avec “Jungle Cruise ” , Disney navigue en tête du box-office nord-américain

05/08/2021

“Jungle Cruise", film d'aventures teinté de nostalgie, a permis à Disney de naviguer en eaux tranquilles jusqu'à la tête du box-office nord-américain pour son premier weekend d'exploitation, en engrangeant 35 millions de dollars de recettes, selon les chiffres publiés lundi par un cabinet spécialisé. Inspiré d'une attraction des parcs Disney, le film suit les aventures du Dr Lily Houghton, incarnée par Emily Blunt, et de son frère (Jack Whitehall) dans la forêt amazonienne. Tous deux ont recours aux services d'un charismatique propriétaire de bateau (Dwayne "The Rock" Johnson) pour remonter l'Amazone à la recherche d'un arbre aux pouvoirs mystérieux de guérison. Derrière le film Disney se trouvait "Old" de M. Night Shyamalan, premier la semaine dernière, qui a récolté cette fois 6,9 millions de dollars. Le film Universal, avec Gael Garcia Bernal et Vicky Krieps, raconte l'histoire d'une famille qui se retrouve coincée sur une plage où les vacanciers subissent un vieillissement ultra-accéléré. Le film fantastique médiéval "The Green Knight" distribué par A24 s'est placé en troisième position, avec 6,7 millions de dollars, pour son premier weekend. Basé sur un roman de chevalerie du XIVème siècle, il a pour personnage principal Sire Gauvin (Dev Patel), neveu du roi Arthur. La quatrième place était occupée par le film de super-héros Marvel "Black Widow", avec Scarlett Johansson, qui a accumulé 6,5 millions de dollars. Pour conclure le Top 5, un autre nouveau venu: "Stillwater", de Focus Features, avec 5,2 millions de dollars. Le long-métrage est centré sur le combat d'un père américain (Matt Damon) qui se rend en France pour aider sa fille, emprisonnée pour un meurtre qu'elle dit ne pas avoir commis. Voici le reste du Top 10: "Space Jam: Nouvelle Ere" (4,2 millions de dollars) "Snake Eyes" (4,1 millions de dollars) "Fast and Furious 9" (2,7 millions de dollars) "Escape Game 2: Le monde est un piège" (2,2 millions de dollars) "Baby Boss 2: Une affaire de famille" (1,4 million de dollars).