Avec "Bardo" , Inarritu offre un hommage intime à son pays, le Mexique

02/09/2022

Le réalisateur mexicain doublement oscarisé Alejandro Gonzalez Inarritu est entré jeudi dans la course au Lion d'Or à Venise avec "Bardo", un hommage intime à son pays, mêlé de visions oniriques.



Applaudi lors de la projection de presse, ce film de trois heures qui sera diffusé par Netflix, raconte avec des images éblouissantes le départ d'un journaliste et documentariste mexicain, interprété par l'acteur Daniel Giménez Cacho, qui doit aller retirer un prix.



"Ce film a été fait comme un miroir. C'est la réinterprétation émotionnelle d'une mémoire", a confié le cinéaste de 59 ans en conférence de presse. Le réalisateur de "Birdman", "Babel" ou "Amores Perros" fait son retour dans son pays après plus de 20 ans, justement pour raconter l'absence, ce que signifie le fait de partir et d'être un émigré de luxe.



"Le Mexique est un lieu mental pour moi, chaque pays est un lieu mental", poursuit le cinéaste. Le voyage du journaliste sert de prétexte à Inarritu pour immerger le spectateur dans ses souvenirs, ses hantises, le passé comme le présent, avec sa violence, ses discriminations, ses féminicides.



Avec des scènes oniriques, entre rêve et réalité, "Bardo" invite à entrer dans le labyrinthe de la mémoire, avec dès le début du film, le retour dans le ventre de sa mère d'un enfant qui ne souhaite pas vivre dans ce monde. C'est aussi un hommage aux grands noms du cinéma qui l'ont inspiré: Luis Bunuel, Federico Fellini, Alejandro Jodorowski ou Roy Anderson.



"Il ne s'agit pas d'un film autobiographique", a précisé le réalisateur, qui présente ce film à Venise 21 ans jour pour jour après l'exil de sa famille à Los Angeles - à l'origine un départ "pour un an". "Ce film, à la différence des autres, je ne l'ai pas fait avec la tête mais avec le coeur", a ajouté Inarritu, qui n'avait plus réalisé depuis sept ans.



Bouillon de culture