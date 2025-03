Avant-première discrète à Hollywood pour le nouveau "Blanche-Neige"

18/03/2025

Cible de critiques, une nouvelle version en prises de vue réelles de "Blanche-Neige", le plus ancien des classiques de Disney, a été projetée samedi à Hollywood pour une avant-première inhabituellement discrète pour un film du célèbre studio d'animation.



Aucune interview n'a été autorisée sur le tapis rouge, Disney souhaitant tenir ses stars Rachel Zegler et Gal Gadot à distance des journalistes et éviter les questions sur la représentation des Sept Nains dans le film, qui fait l'objet de débats vigoureux.



La projection hollywoodienne se déroule quelques jours après une première européenne tout aussi confidentielle mercredi dans un château isolé de Ségovie, en Espagne, à laquelle peu de médias avaient été invités.



Les critiques ont commencé à pleuvoir sur le film en 2021 lorsque l'actrice Rachel Zegler, de mère colombienne et de père polonais, a été retenue pour le rôle-titre de ce conte de fées des frères Grimm.



Un choix dénoncé par certains fans et commentateurs conservateurs, qui ont crié au "wokisme" - un terme péjoratif utilisé pour dénoncer un excès de militantisme visant à satisfaire les revendications de minorités.



"Oui, je suis Blanche-Neige, non je ne me blanchirai pas la peau pour le rôle", avait répondu Rachel Zegler, réputée pour faire preuve d'un franc-parler inhabituel à Hollywood, dans un message sur les réseaux sociaux, désormais supprimé.



Les critiques ont redoublé d'intensité lorsque l'actrice a semblé dénigrer à plusieurs reprises le classique de 1937 "Blanche-Neige et les Sept Nains", premier long-métrage d'animation des studios Disney.

Une version qu'elle a jugée "bizarre", en raison de l'amour de l'héroïne pour "un gars qui, littéralement, la harcèle".



Cette fois, Blanche-Neige "ne sera pas sauvée par le prince, et elle ne rêvera pas d'un amour véritable", a aussi assuré Rachel Zegler dans un entretien qui a suscité la déception des fans, qui espéraient retrouver ces motifs traditionnels du conte dans la nouvelle version.

Disney n'a pas donné suite aux sollicitations de l'AFP à ce sujet.

Autre sujet de critique: les Sept Nains, qui n'apparaissent plus dans le titre du film - simplement baptisé "Blanche-Neige".



Peter Dinklage, l'un des acteurs nains les plus célèbres d'Hollywood, avait dénoncé en 2022 l'"hypocrisie" de Disney, "fier d'avoir choisi une actrice latino pour incarner Blanche-Neige", tout en réadaptant une "histoire rétrograde de sept nains vivant dans une grotte".



Une position qui avait "heurté la communauté des acteurs atteint de nanisme" parce qu'elle suggérait de supprimer ces rôles alors qu'il n'y en a déjà "pas beaucoup pour (eux) à Hollywood", avait déclaré dans le Guardian l'acteur et catcheur professionnel Dylan Mark Postl, lui-même concerné.



Disney avait toutefois réagi dans un communiqué, promettant d'adopter "une approche différente" en évitant de "renforcer les stéréotypes du film d'animation original".

Dans la nouvelle version, les nains sont des créatures magiques ressemblant à des gnomes, créées par ordinateur plutôt que jouées par des acteurs humains, ce qui a également suscité des critiques.



Le dernier remake de Disney en prises de vue réelles s'est ainsi révélé bien moins consensuel que les nouvelles versions du "Roi Lion" ou de "La Belle et la Bête", qui ont rapporté des milliards de dollars.



Disney espère désormais que l'adage selon lequel toute publicité est bonne à prendre se vérifiera lors de la sortie en salle du film, dont le tournage a coûté plus de 200 millions de dollars, selon Forbes, après avoir été notamment retardé par la pandémie de Covid-19 et les grèves à Hollywood.



"J'interprète les sentiments des gens à l'égard de ce film comme de la passion" pour le long-métrage, a déclaré Rachel Zegler à Vogue Mexico.

"C'est un honneur de participer à quelque chose qui passionne autant les gens", a-t-elle ajouté.

Bouillon de culture

Hommage



L'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO) rendra un hommage au poète marocain Mohamed Bennis, à l’occasion de la célébration de la Journée arabe de la poésie (21 mars), a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.



Le choix de Mohamed Bennis, aux côtés d'autres icônes de la poésie et de la culture arabes, s'inscrit dans le cadre des efforts de l'ALECSO visant à rappeler constamment les valeurs humanitaires de la poésie et son rôle dans la consolidation des vertus de l'amour, de la fraternité et de la coexistence, précise le département dans un post sur ses réseaux sociaux.



À cette occasion, le ministère a exprimé ses chaleureuses félicitations au poète Mohamed Bennis pour "cet hommage bien mérité", qui vient couronner une carrière riche et excellente, tout en lui souhaitant davantage de succès.



Il est à noter que le monde arabe célèbre le 21 mars de chaque année la Journée arabe de la poésie, qui a été approuvée en 2015, un évènement annuel dans le cadre duquel les pays arabes se joignent à la communauté culturelle internationale pour célébrer la Journée mondiale de la poésie le même jour.