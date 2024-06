Aux Pays-Bas, un ministre veut interdire le "puppy yoga"

07/06/2024

Le ministre néerlandais de l'Agriculture a déclaré vendredi qu'il envisageait une interdiction du "puppy yoga", une pratique à la mode qui consiste à faire participer des chiots à des pratiques, estimant qu'elle était contraire au bien-être animal.

Le puppy yoga remporte un immense succès depuis qu'il a été introduit aux Pays-Bas il y a quelques mois, notamment à Amsterdam.



Le ministre de l'Agriculture Piet Adema s'est déclaré opposé à cette pratique, affirmant que les chiots étaient souvent réveillés alors qu'ils dormaient pour être utilisés lors de ces séances et que de nombreux animaux avaient un comportement révélant du stress.



"Je ne pense pas que ce soit approprié. Les chiots ont besoin de dormir. Ils sont à un stade très précoce de leur développement", a déclaré M. Adema à l'agence nationale de presse ANP à l'issue d'une réunion ministérielle.



"Il faut les comparer aux bébés. Vous ne pouvez pas porter un bébé toute la journée et lui faire faire toutes sortes de choses. Les bébés ont besoin de sommeil. C'est ainsi qu'ils se développent", a souligné le ministre.



Le puppy yoga "ne sert à rien et n'a aucun sens. Il faut y mettre fin", a-t-il ajouté.

Selon le ministre, l'Agence néerlandaise de contrôle des produits de consommation (NVWA), qui est également responsable du bien-être animal, a mené une enquête sur cette nouvelle activité à la mode et jugé qu'on ne "laissait pas assez de place pour les besoins des chiots".



Le ministre a déclaré vouloir une interdiction complète du puppy yoga et aussi une interdiction d'utiliser d'autres jeunes animaux comme les chatons.



Entretemps, des séances de yoga avec des chiots peuvent être réservées à Amsterdam pour environ 45 euros, selon différents sites internet.