Autonomisation des femmes: Une session de formation au profit de 4.000 femmes à Dakhla

28/11/2024

La coordination régionale de l'Agence de Développement Social (ADS) a lancé, lundi à Dakhla, une session de formation au profit de 4.000 femmes, dans le cadre du programme d’autonomisation économique des femmes et des personnes en situation de handicap.



Cette session de formation qui se poursuivra jusqu'au 30 novembre, au profit des formateurs qui vont accompagner les femmes bénéficiaires du programme, s’articule autour d’une série d’ateliers axés sur l'entrepreneuriat, les mécanismes de financement, les techniques de marketing et sur l'élaboration du business plan.



Ces formateurs seront chargés de superviser des sessions de formations au profit des femmes bénéficiaires pour leur permettre d’élaborer leurs projets et d’assurer l'accompagnement pré et post-création de leurs entreprises.



Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, a salué cette initiative visant à former une vingtaine de formateurs, qui vont accompagner les femmes bénéficiaires du programme d’autonomisation économique.



Ce programme est de nature à créer des projets générateurs de revenus et à promouvoir l'économie locale, a-t-il poursuivi, précisant qu'il cible dans sa première phase 4.000 femmes, et un nombre similaire dans la seconde étape.



A noter que le programme d'autonomisation économique des femmes et des personnes en situation de handicap dans la région de Dakhla-Oued Eddahab s'inscrit dans le cadre du programme de développement régional et dans le sillage de la mise en œuvre du programme "Jisr" pour l'autonomisation et le leadership, lancé en 2002 par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille.