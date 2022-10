Automobile: L’équipementier Motherson s’installe à Tanger

Motherson, équipementier spécialisé dans les éléments plastiques d’intérieur automobile, a procédé, jeudi à Tanger Automotive City (TAC), à l'inauguration de son usine.



Cette unité industrielle produit des modules et composants intérieurs, tels que des tableaux de bord et des panneaux de porte pour les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers, rapporte la MAP. Elle travaillera exclusivement avec l’usine du constructeur Renault, son unique client pour la fabrication des éléments intérieurs des modèles fabriqués par le constructeur à Tanger. Motherson était installé depuis 2010 à Tétouan. Depuis quelques années et sur demande de Renault, le management de l’usine avait commencé à préparer son déménagement vers la TAC.



"Cette opération a été menée sans accrocs et sans perturbations pour notre client", a souligné le président du groupe Motherson, Vivek Chaand Sehgal, lors de la cérémonie d'inauguration. La proximité avec le site de Renault permettra de réduire les coûts de transport et d'augmenter la capacité, ont précisé les responsables de la société. Erigée sur 15.000 m2, cette unité industrielle emploie 300 personnes, qui travaillent dans la fabrication de pièces par moulage en injection plastique ou fraisage de haute précision assisté par robot.



L’équipementier Motherson est un expert en modules polymères intérieurs et extérieurs de haute qualité pour l'industrie automobile. Il est l'un des plus grands fabricants de modules et composants à base de polymères au monde. Motherson, qui compte 103 installations réparties dans 25 pays, développe et produit une gamme de produits très diversifiée allant de simples pièces en plastique à des systèmes et modules hautement intégrés, fournissant les principaux équipementiers automobiles dans le monde entier.