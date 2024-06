Automobile : 64.918 unités vendues à fin mai 2024

05/06/2024

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 64.918 unités à fin mai 2024, en hausse de 1,39% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM).



Par segment, les nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) ont reculé de 0,29% à 58.193 unités, tandis que les ventes de véhicules utilitaires légers (VUL) ont enregistré une progression de 18,82% à 6.725 unités, précise l'Association qui vient de publier ses statistiques mensuelles.



La marque "Dacia" domine le segment des VP, avec une part de marché de 26,16%, soit 15.225 nouvelles immatriculations depuis le début de l'année, suivie de Renault qui a écoulé 9.000 unités (part de marché de 15,47%) et de Hyundai (4.786 unités et 8,22% en part de marché), rapporte la MAP.



Pour ce qui est des véhicules utilitaires légers (VUL), Renault a renforcé ses ventes de 46,07% (1.782 unités), soit 26,50% de part de marché, devant Ford qui a vu ses ventes grimper à 922 unités (13,71% de part de marché) et DFSK (766 unités pour 11,39% de part de marché).



Côté premium, Audi a atteint une part de marché de 3,17% avec 1.845 voitures vendues, devançant BMW (une part de marché de 2,77% et 1.612 unités) et Mercedes-Benz (une part de marché de 2,13% et 1.238 unités).



Pour sa part, Porsche a écoulé 276 unités depuis le début de l'année 2024, en croissance de 43,01% par rapport à fin mai 2023, tandis que les ventes de Jaguar ont diminué de 14% à 43 voitures vendues.



Pour le seul mois de mai 2024, les statistiques des ventes affichent 15.970 unités vendues pour les segments VP et VUL, enregistrant une hausse de 8,46% comparativement à mai 2023 où se sont écoulées 14.725 unités.