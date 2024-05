Automobile : 48.948 unités vendues à fin avril 2024

04/05/2024

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 48.948 unités durant les quatre premiers mois de l'année 2024, en repli de 0,71% par rapport à la même période en 2023, selon l'Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM).



Par segment, les nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) ont reculé de 3,08% à 43.647 unités, tandis que les véhicules utilitaires légers (VUL) écoulés se sont chiffrés à 5.301 unités (+24,29%), précise l'Association qui vient de publier ses statistiques mensuelles. La marque "Dacia" domine le segment des VP, avec une part de marché de 27,5%, soit 12.004 nouvelles immatriculations à fin avril dernier, suivie de Renault qui a écoulé 6.333 unités (part de marché de 14,51%) et de Hyundai (3.629 unités et 8,31% en part de marché). Pour ce qui est des véhicules utilitaires légers (VUL), Renault a augmenté ses ventes de 70,25% (1.505 unités), soit 28,39% de part de marché et Ford a vu ses ventes grimper de 101,38% à 729 unités, soit 13,75% en part de marché.



Côté premium, Audi a atteint une part de marché de 3,3% avec 1.440 voitures vendues, devançant BMW (une part de marché de 2,74% et 1.198 unités) et Mercedes-Benz (une part de marché de 2,24% et 976 unités).



Pour sa part, Porsche a écoulé 217 unités à fin avril 2024, en croissance de 29,17% en glissement annuel, tandis que les ventes de Jaguar ont diminué de 2,63% à 37 voitures.



Pour le seul mois d'avril 2024, les ventes de voitures neuves au Maroc ont augmenté de 6,28% à 13.268 unités. Le segment VP a affiché une hausse de 5,57% à 11.906 voitures et celui des VUL a progressé de 12,94% à 1.362 unités.