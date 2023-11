Automobile : 130.214 unités écoulées à fin octobre 2023

03/11/2023

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 130.214 unités durant les dix premiers mois de cette année, en baisse de 2,83% par rapport à la même période en 2022, selon l'Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).



Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s'est situé à 117.410 unités, en repli de 1,33%, alors que celui de véhicules utilitaires légers (VUL) a diminué de 14,7% à 12.804 unités, précise l'AIVAM qui vient de publier ses statistiques mensuelles sur le marché automobile marocain.



La marque "Dacia" domine le segment des VP, avec une part de marché de 23,35%, soit 27.416 unités écoulées à fin octobre 2023, suivie de Renault qui a vendu 18.810 unités (part de marché de 16,02%) et de Hyundai (12.686 unités et 10,80% de part de marché), fait savoir la même source.



Pour ce qui est du segment VUL, Renault a écoulé 2.949 unités (23,03% de part de marché), devant DFSK qui a vendu 1.962 véhicules (15,32% de part de marché) et Ford (1.655 unités et 12,93% de part de marché), rapporte la MAP.



Côté premium, Audi a augmenté ses ventes de 13% à 3.599 voitures pour atteindre une part de marché de 3,07%, devançant BMW (2.782 unités et une part de marché de 2,37%) et Mercedes-Benz (2.147 unités et une part de marché de 1,83%).

Pour sa part, Porsche a écoulé 351 unités, en croissance de 28,1%, tandis que les ventes de Jaguar ont reculé de 14,66% à 99 voitures.



Pour le seul mois d'octobre, AIVAM fait état d'une baisse des ventes globales de 2,22% à 12.805 unités. Dans le détail, les segments VP et VUL ont enregistré, respectivement, un repli de 0,08% à 11.286 unités vendues et de 16,49% à 1.519 unités vendues.