Aussi invincibles qu’insatiables. La prestigieuse Coupe tombe à son tour dans l’escarcelle des Verts

02/07/2024

Saison pleinement réussie pour les Verts. En effet, le Raja s’est adjugé, lundi au Grand stade d’Agadir, le titre de la Coupe du Trône, édition 2022-2023, au détriment de l’ASFAR. Cette affiche, qui a tenu toutes ses promesses, disputée devant quelque 30.000 spectateurs des deux bords, s’est soldée sur le score de 2 buts à 1.



Une confrontation qui n’a pas eu besoin d’un round d’observation. Les acteurs de cet ultime acte ont abordé la partie pied au plancher et ce sont les Rajaouis qui sont parvenus à débloquer la situation en premier suite à une réalisation dès la quatrième minute de Yousri Bouzok. Mais ce n’était que partie remise, puisque les Militaires ont recollé au score grâce à Amine Zouhzouh.



Au cours du second half, les deux équipes n’ont pas baissé d’intensité, mais elles se sont montrées prudentes, et ce n’est qu’à l’approche de la fin du temps réglementaire (78e) que les Rajaouis ont pu doubler la mise suite à un but de Mohamed Boulaksout. Ces derniers ont su garder ce score pour ravir ce prestigieux trophée, se targuant par là même de préserver leur invincibilité tout au long de cette saison, aussi bien en Botola qu’en Coupe.



Une consécration amplement méritée pour des Verts devenus cette année la bête noire des Militaires après les avoir doublés en Championnat et battus en finale de la Coupe du Trône.



A l’issue de ce match, le coach du Raja, l’Allemand Joseph Zinbauer, a tenu à remercier et à féliciter toutes les composantes du club, soulignant à propos du match que ses joueurs s’étaient montrés bien appliqués face à un coriace adversaire. «La victoire n’était pas une mince affaire, mais je suis fier de mon équipe qui a remporté le doublé», a-t-il indiqué.



Quant à l’entraîneur de l’ASFAR, le Tunisien Nasreddine Nabi, il n’a pas manqué de présenter ses excuses au public après avoir raté ce titre, en plus de celui du championnat. Ajoutant que « l’absence de certains joueurs, comme Igaman et Sawabi, a affecté le rendement de l’équipe, d’autant plus que certains éléments n’étaient pas à leur niveau habituel». Et de conclure qu’en dépit de ce fait «l’équipe s’est créé quelques occasions qui n’ont pas été concrétisées».



Bref, le Raja ajoute une autre ligne à son copieux palmarès, portant désormais son capital à 9 titres en Coupe du Trône, rejoignant le rival wydadi. Tandis que l’AS FAR reste leader avec 12 trophées.

Le Raja et l’ASFAR ont survolé les débats cette saison et seront appelés l’année prochaine à confirmer cela sur la scène continentale, en étant les deux représentants du football national en Ligue africaine des champions.



Outre le capitaine Anas Zniti qui a brandi le trophée, il a également été procédé à la remise des Coupes du Trône de futsal et des dames respectivement remportées par le club Faucon d'Agadir et l'AS FAR.



Il convient de rappeler que c’était le dernier match sifflé par l’arbitre international Redouane Jiyed après plusieurs saisons lors desquelles il s’est illustré, faisant partie du cercle réduit des meilleurs referees du continent.



Mohamed Bouarab