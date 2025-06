Aurore Bergé : Le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent pleinement dans le cadre de la souveraineté marocaine

24/06/2025

La ministre française déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a réitéré, ce lundi à Rabat, la position intangible de la France considérant que le présent et l'avenir du Sahara "s'inscrivent pleinement dans le cadre de la souveraineté marocaine".



Mme Bergé a réaffirmé cette position à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



En effet, dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Mme Bergé a réitéré la position intangible de la France concernant le dossier du Sahara marocain, en affirmant que le présent et l'avenir du Sahara "s'inscrivent pleinement dans le cadre de la souveraineté marocaine".



"Je tiens à rappeler avec force la position intangible exprimée par le Président de la République, Emmanuel Macron : le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent pleinement dans le cadre de la souveraineté marocaine", a déclaré Mme Bergé.



En outre, elle a indiqué que sa visite officielle dans le Royaume s'inscrit dans la lignée du partenariat d'exception renforcé voulu par le Président de la République et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notant que "ce partenariat a ouvert un nouveau chapitre entre nos deux pays que nous écrivons ensemble et dans la durée".



"Cette visite s'inscrit dans un esprit de responsabilité et de gravité au regard des enjeux et sujets d’intérêt commun", a-t-elle poursuivi, soulignant sa conviction que la France et le Maroc veulent cheminer ensemble dans le cadre d’un modèle d’égalité et de croissance partagée pour les décennies à venir.



Elle a aussi soutenu que le Maroc s’est engagé sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans "une modernisation politique, économique et sociale déterminante, comme en témoigne la réforme majeure du Code de la Famille".



"Nos deux pays ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Face aux grands enjeux de notre époque : économiques, sociaux, démographiques, climatiques, sécuritaires, je suis convaincue que nos destins sont liés", a-t-elle insisté.



Évoquant la question de la promotion des droits des femmes, Mme Bergé a affirmé que le Maroc constitue "un partenaire essentiel" dans le cadre de "la diplomatie féministe", notant que les deux pays œuvrent ensemble pour le renforcement de leur coopération dans la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes.