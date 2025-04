Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons réaffirmer notre engagement envers la liberté, l'égalité, la justice et la solidarité, comme piliers d'un avenir durable et pacifique

Driss Lachguar au Congrès de l'Alliance Progressiste à Hyderabad

29/04/2025

Le Premier secrétaire de l'Union Socialiste des Forces Populaires, Driss Lachguar, a participé aux travaux du Congrès de l'Alliance Progressiste, tenu du 23 au 26 avril à Hyderabad, en Inde, aux côtés de Fatiha Seddas, membre du Bureau politique.

Devant des délégations issues de plus d'une cinquantaine de pays, il a livré une intervention forte, appelant à une réforme profonde de la gouvernance mondiale, à la défense de la démocratie, de la justice environnementale, et à la reconquête par les peuples du Sud de leur pleine souveraineté.

Nous publions ci-après l'intégralité de son discours.



Chères camarades, chers camarades,

Les forces progressistes mondiales sont confrontées à l'un des moments les plus difficiles du XXIe siècle.



Destruction, voire génocide, résultant de guerres dévastatrices accompagnées de propagande malveillante des parties en conflit, et de l'indifférence complice des décideurs internationaux, quelle que soit leur orientation politique.

Epuisement et destruction exercés sur la planète Terre.Cet écosystème, idéal pour la vie en général et la vie humaine en particulier, est saboté par un modèle économique avide et injuste dans son essence.



Ce que nous avons de plus précieux en tant qu'êtres humains – notre libre arbitre, notre créativité, et notre capacité à construire des communautés – est menacé par des systèmes technologiques qui nous isolent et nous aliènent de plus en plus.

Notre mission, chers camarades, est ardue – et elle l'a toujours été. La résistance au changement et l'avidité sont des phénomènes anciens, et nous avons toujours su comment les affronter.



Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons réaffirmer notre engagement envers la liberté, l'égalité, la justice et la solidarité, comme piliers d'un avenir durable et pacifique. Nous devons dénoncer, sans compromis, la montée de l'autoritarisme, les violations de la démocratie, des droits de l'Homme et du droit international.



Face aux inégalités croissantes, à la crise climatique, aux conflits persistants et à l'injustice économique, il ne suffit plus d'appeler à un changement profond du système mondial. Nous devons agir – ensemble, avec détermination et de manière continue – pour que le modèle économique que nous souhaitons, basé sur la justice spatiale et intergénérationnelle, la redistribution, la justice fiscale, la régulation des monopoles et la souveraineté économique, devienne une réalité tangible.