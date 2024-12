Audit : Le Maroc et l’Arabie Saoudite décidés à renforcer leur partenariat

12/12/2024

Le premier président de la Cour des comptes, Mme Zineb El Adaoui, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec le président du Bureau saoudien de l’audit général, Hussam bin Abdulmohsen Al-Anqari, des moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l’audit entre les deux pays.



Cette rencontre, selon Mme El Adaoui, vise à renforcer les relations institutionnelles bilatérales et à préparer un projet de convention qui sera signé prochainement à Riyad.

Dans une déclaration à la MAP, elle a précisé que les discussions se sont centrées sur les orientations stratégiques des deux institutions, notamment en matière de consolidation du partenariat bilatéral et international dans les actions de contrôle.



Les deux parties ont aussi examiné des pistes pour assurer la complémentarité des leaderships institutionnels au sein des organisations internationales, a-t-elle ajouté.



L'accent a été également mis sur les opportunités de collaboration, renforcées par la position actuelle de l'Arabie Saoudite, vice-présidente de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI), et du Maroc, qui dirige le Secrétariat général de l’Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (AFROSAI) et de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle à compétences juridictionnelles (JURISAI).



De son côté, le président du Bureau saoudien de l’audit général a salué le rôle de leadership de la Cour des comptes au Maroc, exprimant sa volonté de renforcer le partenariat entre les deux instances, notamment dans la transformation numérique, la formation, le partage et le savoir-faire, ce qui contribuera à promouvoir les capacités institutionnelles et à améliorer l’efficacité de l’action de contrôle.



Il s’est aussi félicité des compétences techniques de haut niveau de la Cour des comptes, de sa transformation digitale, outre son leadership de gestion.