Aucune rupture de production ni de tensions sur les stocks

Médicaments faisant partie du protocole thérapeutique Covid-19

14/01/2022

Aucune rupture de production ni de tensions sur les stocks des médicaments qui font partie du protocole thérapeutique Covid-19 n'a été enregistrée à ce jour, affirme jeudi la Fédération Marocaine de l'Industrie et de l'Innovation Pharmaceutiques (FMIIP).



"Suite à la parution de certaines informations dans les médias et réseaux sociaux faisant état d'une tension de disponibilité de médicaments essentiels, la FMIIP, regroupant les principaux producteurs nationaux tient à rassurer l’opinion publique et confirme n’avoir enregistré aucune rupture de production ni de tensions sur les stocks des médicaments qui font partie du protocole thérapeutique Covid-19, notamment la chloroquine, l'azithromycine, le zinc, la vitamine C, la vitamine D, le paracétamol et l'héparine", précise la FMIIP dans un communiqué.



La FMIIP, en étroite collaboration et concertation avec les pouvoirs publics, anticipe sur les défis à venir, notamment en termes de logistique, et s’assure à ce titre que le marché national soit constamment approvisionné, comme cela a été le cas depuis le déclenchement de la pandémie, conformément à la circulaire n° DMP/00/75, ajoute la même source.



D'autre part, la Fédération exhorte toutes les parties prenantes à s'engager à fournir les médicaments et produits de santé nécessaires avec un stock de sécurité réglementaire pour une période de trois mois pour les sociétés pharmaceutiques industrielles et un mois pour les distributeurs.



Malgré les défis relatifs à la vulnérabilité des chaînes logistiques internationales, à l’accessibilité et à la hausse des coûts des médicaments, les industriels marocains et leur organisation représentative, la FMIIP, se sont mobilisés à tous les niveaux, dès l’origine de la menace pandémique, en vue de limiter tout risque de pénurie grâce à la gestion optimale des stocks de sécurité, poursuit le communiqué.



Première association du secteur, fondée en 1985, la FMIIP (ex AMIP) s’engage depuis plus de 35 ans pour la valorisation de l’industrie pharmaceutique nationale et rassemble les principaux laboratoires marocains, et les multinationales disposant de sites de production de médicaments dans le pays. Les membres de la FMIIP représentent également plus de 260 groupes étrangers. La FMIIP est également la première fédération sectorielle de l’industrie pharmaceutique à la CGEM.