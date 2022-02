Aubameyang contre Osimhen: Deux pointes pour le choc Barça-Naples

17/02/2022

Tous deux ont manqué la Coupe d'Afrique des nations en janvier mais espèrent rebondir sur la scène européenne: les attaquants Pierre-Emerick Aubameyang et Victor Osimhen ont une revanche à prendre jeudi (18h45) en Ligue Europa avec l'alléchant barrage aller entre Barcelone et Naples. Dans cette double confrontation dont le vainqueur se qualifiera pour les huitièmes, la responsabilité est immense sur les épaules des deux avant-centres: Osimhen doit prouver qu'il est bien la référence offensive de Naples, tandis qu'Aubameyang, recruté en janvier par le Barça, espère mener le club catalan, plutôt habitué à jouer les premiers rôles en Ligue des champions, vers le sacre en Ligue Europa, une compétition que le club catalan retrouve 18 ans après. Mais au Camp Nou, "Auba" a encore tout à prouver. Le Gabonais souffre pour l'heure de la comparaison avec les deux autres recrues offensives attirées par le Barça cet hiver en provenance de Premier League (Ferran Torres de Manchester City et Adama Traoré de Wolverhampton). Torres compte un but et deux passes décisives sur ses cinq premiers matches sous le maillot blaugrana, et Adama Traoré, intenable sur son aile droite, a déjà distribué deux passes décisives en deux rencontres avec le Barça, son club formateur. Aubameyang, lui, ne s'est pas encore distingué. Snobé par Mikel Arteta à Arsenal ces dernières semaines, et positif au Covid-19 avant le début de la CAN (il avait dû quitter la sélection gabonaise en raison de "lésions cardiaques" dues au coronavirus), le véloce avant-centre n'a disputé que 30 minutes sur ses deux premières entrées en Liga, contre l'Atlético Madrid et l'Espanyol Barcelone. Malgré tout, ce grand amoureux de l'Espagne en général et de Madrid en particulier a vite séduit les supporters blaugrana: "Ma famille est originaire d'Avila", au nord-ouest de Madrid, a-t-il expliqué lors de sa présentation, durant laquelle il a même été intronisé socio (supporter-actionnaire) du Barça. Transféré dans les dernières heures du mercato au Barça, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec une clause libératoire de 100 millions d'euros,Aubameyang a également reçu les remerciements du président blaugrana, Joan Laporta, qui a salué "les efforts financiers" consentis par le joueur et son "envie de venir jouer au Barça". Reste à traduire cet appétit sur le terrain, au sein d'un Barça encore trop inconstant. Osimhen, lui aussi, a dû renoncer à la CAN avec le Nigeria, en raison de multiples fractures au visage dans un choc aérien, en novembre, ce qui a nécessité une opération et l'oblige à porter actuellement un masque de protection. Mais après deux mois d'interruption, le jeune avant-centre nigérian de 23 ans déjà indispensable à son équipe a retrouvé le rythme début février, avec notamment un but dès sa première titularisation post-blessure, le 6 février. D'un coup de tête, l'attaquant arrivé de Lille pour 75 M EUR à l'été 2020 a montré qu'il revenait sans appréhension aucune. Le Nigérian, dont la première saison italienne avait déjà été perturbée par une longue absence (luxation de l'épaule), a été de nouveau décisif le week-end dernier dans le choc au sommet de la Serie A contre l'Inter Milan (1-1), en obtenant un penalty. "Il a un potentiel infini. Parfoisil se déconnecte un peu de l'équipe parce qu'il part seul à l'assaut de trois ou quatre adversaires, mais il apprend", a souligné samedi son entraîneur Luciano Spalletti au sujet du longiligne Osimhen dont l'envergure (1,85 m) est précieuse au sein d'une attaque qui ne se démarque pas par sa taille. "C'est un super attaquant, il doit faire les bons choix mais ça viendra avec l'expérience", a-t-il ajouté au sujet du Nigérian. On attend sans doute davantage d'efficacité de sa part en championnat (6 buts en 15 matches) mais, en Ligue Europa, il a frappé quatre fois en trois apparitions. Avant le match retour le 24 février à Naples, c'est d'abord dans le plus grand stade d'Europe, au Camp Nou, que les deux attaquants vont se mesurer jeudi. Un théâtre prestigieux pour un barrage de gala, et deux solistes attendus.