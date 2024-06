Au nom de tous les Ittihadis, le Premier secrétaire de l’USFP présente ses condoléances à SM le Roi Mohammed VI

30/06/2024

C'est avec une profonde affliction et une grande émotion que j'ai appris la douloureuse nouvelle du décès de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Latifa, épouse du regretté Souverain Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme, et mère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste. Puisse Dieu accueillir la défunte en Sa sainte miséricorde.



En ces douloureuses circonstances, je présente, en mon nom et au nom des membres du Bureau politique ainsi que de toutes les militantes et tous les militants de l’USFP, mes plus sincères condoléances et mes sentiments de compassion à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, à Leurs Altesses Royales les Princes et les Princesses, à tous les membres de la Famille Royale et à l'ensemble du peuple marocain.



Je prie le Tout-Puissant d'entourer la défunte de Sa Sainte miséricorde et de Son pardon généreux, et de L'accueillir dans Son vaste paradis. J’implore également Dieu de préserver Sa Majesté le Roi et de Lui accorder longue vie. Que Dieu protège le Souverain et perpétue sa Gloire.



Driss Lachguar

Premier Secrétaire de l'Union Socialiste des Forces Populaires.