Au moins 39 morts dans le passage d'un puissant ouragan dans l'ouest du Mexique

29/10/2023

Au moins 39 personnes sont mortes à Acapulco (ouest) suite au passage de l'ouragan Otis, ont indiqué samedi les autorités mexicaines. Un précédent bilan faisait état de 27 personnes tuées. Otis a touché terre mercredi près d'Acapulco avec des vents de 265 km/h. L’ouragan s’est rapidement intensifié d'une tempête tropicale à une puissante tempête de catégorie 5 en moins de 24 heures.



La secrétaire mexicaine à la Sécurité, Rosa Icela Rodriguez, a affirmé qu'au moins 10 personnes étaient toujours portées disparues, contre quatre précédemment signalées. Le passage destructeur de l'ouragan a provoqué des pannes généralisées d'électricité, d'eau et de téléphone dans la célèbre station balnéaire, qui abrite 790.000 habitants.



L'armée et la marine mexicaines ont établi un pont aérien "pour accélérer la distribution de l'aide humanitaire", indique un communiqué du gouvernement. L'Organisation météorologique mondiale a décrit Otis comme "l'un des ouragans à intensification la plus rapide jamais enregistrés", dépassé dans les temps modernes seulement par un autre ouragan du Pacifique, Patricia, en 2015.



La rapidité avec laquelle Otis s'est intensifiée a surpris le gouvernement et les météorologues, ne laissant que peu de temps pour émettre des avertissements et préparer les habitants à son arrivée. Des études ont établi un lien évident entre le changement climatique, le réchauffement des mers, la hausse de la température de l’air et la fréquence d’intensification rapide des ouragans.



Les cyclones et les ouragans s'intensifient rapidement et plus souvent à mesure que le monde se réchauffe, selon plusieurs études. Les températures plus chaudes de l’océan et de l’air permettent de transporter plus d’humidité, ce qui alimente ces tempêtes.