Au lendemain du XIème Congrès: Vivement l’avenir

01/02/2022

De toute la mémoire ittihadie préservée par les pionniers et fondateurs, jamais les Ittihadies et Ittihadis n’ont vécu un Congrès aussi serein, tenu dans un climat marqué par un consensus et une fraternité ittihadis fort souple et sans heurt comme, celui du 11ème Congrès.

L’histoire ittihadie le gardera comme un symbole déterminant dans le devenir de la maturité organisationnelle et politique orientée vers tout ce qui est capital dans la vie partisane et ce qui est pérenne et constant dans l’identité militante du parti des forces populaires.

Toutes les opportunités y étaient favorables à un débat profond, fort qui produit les idées et évolue vers l’essence des questions qui préoccupent la patrie et les citoyens … et exigent des réponses rationnelles, créatives, audacieuses et efficientes …

Le 11ème Congrès de l’Union socialiste des forces populaires s’est achevé, comme conçu par les Ittihadies et Ittihadis, pertinent, ayant posément géré ses affaires depuis le lancement des préparatifs et en passant par les débats animés au double niveau organisationnel et politique et à travers l’instauration de conditions logistiques efficientes et opportunes aux finalités attrayantes quant à la gestion, l‘organisation et la mise en place de conditions du Congrès sous une forme nouvelle et inédite …

L’avenir, c’est l’enjeu qui lance dès lors l’action d’exécuter les contrats conclus entre les congressistes et la base qui les a élus de même qu’entre les congressistes et la direction nationale qu’ils ont choisie et les directions régionales qui les représentent.

Ainsi, les Ittihadies et Ittihadis sont en droit de se glorifier de ce qu’ils ont créé en matière de formules organisationnelles globales et audacieuses transcendant les réductions dans lesquelles d’aucuns ont voulu confiner leurs efforts organisationnels et leur créativité culturelle quant à asseoir des passerelles de communication avec la société, les sympathisants et les soutiens du parti des forces populaires.

A cet effet, le Premier secrétaire, Driss Lachguar a livré l’orientation que devrait emprunter la vie partisane aujourd’hui et demain, une vie rivée vers l’avenir, la préservation de l’unité réalisée lors du Congrès et son alimentation par l’efficience organisationnelle et l’activation de la devise du Congrès telle que formulée par les Ittihadies et Ittihadis, en l’occurrence la fidélité aux valeurs ittihadies, l’observation de tous les contrats moraux et matériels et l’ouverture sur une société vive, sur des expériences réussies et des multiples potentialités se déployant dans les espaces de l’existence socio-professionnelles et générationnelle du peuple marocain.

Tel est un plan d’action intégral, un plan de développement et de renouveau dans la continuité de la défense des valeurs fondatrices et de l’identité dynamique d’un parti social-démocrate réunissant l’horizon moderniste et l’enracinement dans le terreau national.

Soyons, comme contenu dans l’allocution de clôture du Premier secrétaire, Driss Lachguar « anticipatifs en plaçant l’USFP à l’avant-garde de la bataille de la modernité et du développement». «Et que notre parti soit anticipatif quant au traitement de la prochaine étape à même de remporter les défis démocratiques et développement qui se posent devant nous, et ce en évoluant vers l’avenir et en veillant à la continuité de cette unité et cette réalisation sublime du Congrès de la créativité et du challenge».

Et il va sans dire que l’USFP a mis haute la barre politique et limpide de ses ambitions en soulignant que l’alternative politique préconisée par notre pays n’a nullement pas été réalisée. De ce fait, nous sommes tenus de préparer les conditions favorables à la réaliser par l’action unioniste fructueuse…

Vivement l’avenir !