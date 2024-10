"Au-delà des mots, Fatima Loukili"

Portrait d'une figure emblématique du paysage médiatique et cinématographique marocain

24/10/2024

Le film "Au-delà des mots, Fatima Loukili" de Zahra Belkouki, projeté mardi dans le cadre de la compétition des films d'écoles et d'instituts de cinéma du 24è Festival national du film de Tanger, retrace le parcours de l'une des figures emblématiques du paysage médiatique et cinématographique marocain.



Ce court métrage documentaire, consacré à la mémoire de Fatima Loukili, dévoile les moments marquants de cette grande dame, depuis ses débuts dans le journalisme, ainsi que sa transition vers l'écriture de scénarios et son analyse critique de la représentation des femmes dans le cinéma marocain.



La jeune cinéaste et doctorante chercheuse à l'Université Cadi Ayyad de Marrakech a présenté une pellicule riche en extraits d’archives, mettant en lumière non seulement le parcours professionnel de feu Fatima Loukili mais également son impact sur l'industrie cinématographique marocaine.



Ce documentaire s'inscrit ainsi dans une volonté de valoriser davantage les contributions des femmes dans les domaines artistiques et médiatiques au Maroc. En rendant hommage à des pionnières comme feu Fatima Loukili, le film rappelle l'importance d’une représentation équitable et diversifiée dans la culture marocaine.



Dans une déclaration à la MAP, la jeune réalisatrice Zahra Belkouki a souligné que "ce documentaire a été élaboré dans le cadre de notre recherche approfondie au sein de l’Université, axée sur le cinéma féminin marocain", ajoutant qu’il était important pour l’ensemble de l’équipe de recherche de dresser un portrait de feu Fatima Loukili, étant une figure marocaine aux multiples facettes, ayant brillé en tant que cinéaste, journaliste et scénariste.



"Ce film, qui immortalise les témoignages, les expériences et les réalisations de cette grande dame, revêt une importance particulière, car son parcours illustre la richesse et la diversité des contributions féminines au paysage cinématographique marocain", a expliqué la cinéaste.



Elle a également tenu à exprimer sa profonde gratitude, ainsi que celle de l’ensemble de l’équipe, d'avoir été sélectionnée pour participer à ce festival d'envergure, notant que cet événement cinématographique constitue une occasion idoine pour échanger et partager des expériences enrichissantes avec des professionnels du secteur.



Feu Fatima Loukili a fait ses débuts au sein de la radio Médi1 avant de rejoindre la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), puis 2M où elle a été directrice de l’Information. Elle s’était également distinguée par son talent et son professionnalisme notamment dans les débats qu’elle animait avec les personnalités politiques marocaines et arabes les plus influentes.



Dans le domaine cinématographique, feu Fatima Loukili était une actrice accomplie et une scénariste talentueuse. Elle avait brillamment réussi ses rôles sous la direction de Farida Belyazid dans "Une porte sur le ciel" (1986), "Casablanca, Casablanca" (2002) et "Ruses de femmes" (2005), ainsi que sous celle de Jillali Ferhati dans "La plage des enfants perdus" (1991).



Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Festival national du film de Tanger est un événement captivant qui tient en haleine les cinéphiles au cours des prochains jours. Avec une sélection variée et riche de films nationaux, cette manifestation met en avant non seulement les œuvres contemporaines, mais aussi les créations novatrices qui illustrent la diversité du septième art.