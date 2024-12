Au SILEJ, la SNRT relaie ses émissions de débat politique auprès des jeunes

18/12/2024

La Société nationale de radiodiffusion et de télévision a inauguré, sous le slogan «L’enfance et la jeunesse au cœur des préoccupations de la SNRT», les activités de son stand lors de la 2ème édition du Salon international du livre enfant et jeunesse par une rencontre consacrée à «L’apport des émissions de débat politique sur «Al Aoula» pour la consolidation de la participation des jeunes à la vie publique». L’objectif étant de mieux présenter aux jeunes ces émissions voire de percevoir leurs points de vue à propos de ces programmes diffusés sur le bouquet des chaînes de la SNRT.



Cette activité ambitionne de présenter les rôles de la SNRT pour répondre aux besoins des enfants et jeunes dans le domaine médiatique. L’occasion également de révéler les efforts de la SNRT, visant à contribuer à la qualité de promotion des modèles et des formes de participation des jeunes à la vie publique. Le tout en facilitant leur intégration et leur interaction quant aux sujets et problématiques qui les intéressent.



Lors de cette rencontre, les intervenants ont mis en avant les chaines de la SNRT qui offrent des programmes télévisés consacrés à la scène politique pour les destiner aux jeunes. L’objectif étant de lancer un débat autour de ces questions et de leur offrir un espace pour s’exprimer sur le petit écran aussi. Le tout en associant, de manière diversifiée et équilibrée, les partis politiques et les organisations syndicales.



Outre la présence du débat politique dans les journaux télévisés, «Al Aoula» veille à diffuser le programme «Noqtta Ila Essatrنقطة إلى السَّطر», présenté par la journaliste Sabah Bendaoud, qui contribue également au débat général sur l’actualité politique du pays. Sa participation à la rencontre programmée dans le cadre de ce salon lui a permis de mettre en lumière cette émission auprès du jeune public présent.



La chaîne, dont les jeunes de moins de 35 ans représentent 50% du public, produit et diffuse également l’émission «Chabab Fi Lwajiha», présentée par Mehdi Mouhib qui a, à son tour, montré aux jeunes présents la manière dont cette émission est conçue. Ce programme télévisé invite des jeunes représentants de partis et d’associations concernées, pour mieux communiquer avec leur pair dans la société et enrichir le débat sur l’actualité tout en révélant leurs aspirations autour de questions politiques et sociales de taille.



De son côté, Amine Benaddi, journaliste responsable de l’émission «Chabab Fi Lwajiha», a affirmé que la SNRT était pionnière dans le monde arabe en offrant aux jeunes un espace de débat dans les émissions politiques dans un contexte délicat marqué par le printemps arabe en lançant cette émission en 2010. Il a également mis l’accent sur la phase de préparation de ces émissions qui ne manque pas d’évoquer l’importance de la consolidation de l’interaction sociétale et de l’élévation de la conscience politique chez les jeunes. L’objectif est également de leur donner des informations fiables, en les dotant des outils d’analyse afin de comprendre les dessous des événements politiques.



Pour rappel, ce stand institutionnel est, de par ses activités riches et variées, une occasion qui s’ajoute aux rendez-vous institutionnels auxquels la SNRT contribue. Le but escompté est de mettre l’accent sur l’engagement de la SNRT pour répondre aux besoins de l’enfant et attentes du jeune public sur le plan médiatique. Le tout en se basant sur une conviction ancrée dans l’esprit de la SNRT, qui concrétise les directives du président-Directeur Général, Faïçal Laraïchi, selon lesquelles le service audiovisuel est, de nos jours, le moyen le plus efficace pour laisser une empreinte permettant aux nouvelles générations de comprendre les traditions, la culture et l’histoire.