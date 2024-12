Au SILEJ, la SNRT promeut ses mécanismes de recrutement et ses programmes éducatifs sur les ondes

24/12/2024

La Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision a consacré, récemment dans son stand institutionnel lors de la 2ème édition du Salon International du Livre Enfant et Jeunesse, deux activités au développement des ressources humaines du service public médiatique et aux efforts de ses services radio pour offrir aux enfants des programmes éducatifs.



Ces activités sont organisées en concrétisation des orientations de Faïçal Laraichi, Président-Directeur Général de la SNRT, appelant à s’ouvrir sur l’environnement professionnel et académique et à consolider l’interaction avec le plus large public notamment les jeunes afin de percevoir leurs observations.



Ainsi, la première rencontre, organisée sous forme de masterclass consacrée aux «Mécanismes de recrutement à la SNRT», a ciblé des étudiants de l’Ecole Supérieure de Journalisme et de Communication à Casablanca. Cette rencontre a été animée par Saad Achebour, directeur des ressources humaines, par intérim à la SNRT. Elle a été également marquée par la participation de Rachid El Kacimi, chef du service de recrutement et de gestion des carrières, et Nissrine Zemmoura, cadre à la direction des ressources humaines.



Lors de ce masterclass, M. Achebour a affirmé que le développement des ressources humaines constitue, pour la SNRT, un levier administratif stratégique contribuant à l’évolution et la performance de la Société dans un contexte marqué par la rude concurrence et la révolution digitale permanente en audiovisuel.



Il a également révélé que le recrutement est l’un des mécanismes principaux de ce développement. En effet, le recrutement se fait selon les besoins et une procédure minutieuse garantissant les principes d’équité. Le tout en se conformant pleinement aux dispositions juridiques relatives à l’emploi dans le secteur public. Par l’occasion, il a révélé que la SNRT a reçu 39000 candidatures aux postes annoncés au cours de l’année 2024.



Quant à la table ronde, elle a approché les programmes éducatifs consacrés aux enfants par «Al Idaa Al Watania». Lors de cette rencontre, Latifa Sab, cheffe du service de la rédaction arabophone à la direction de production et des programmes de la Radio, a mis en lumière le rôle central de cette chaîne nationale pour la consolidation des piliers de la famille marocaine au sein de la société tout en contribuant à l’éducation des enfants aux valeurs.



Cette table ronde, animée également par Ibrahim Lafdili, journaliste et animateur de l’émission «Milafat Fi Lwajiha» à Al Idaa Al Watania, qui a abondé dans le même sens, était une opportunité pour les visiteurs de rencontrer les professionnels de «Al Idaa Al Watania» afin d’interagir sur cette radio pionnière des services médiatiques au Maroc.