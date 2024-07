Au Royaume-Uni, un sommet de dirigeants européens avec l'Ukraine et l'immigration au menu

14/07/2024

Le Royaume-Uni accueille jeudi un sommet de la Communauté politique européenne (CPE), auquel doivent participer plus de 45 dirigeants pour discuter notamment de l'Ukraine, de l'immigration et de l'énergie, a indiqué dimanche le gouvernement britannique.



Ce sommet, organisé au palais de Blenheim où est né Winston Churchill, se tiendra moins de deux semaines après l'arrivée au pouvoir du Premier ministre travailliste Keir Starmer.



"J'ai dit que je changerai la façon dont le Royaume-Uni s'engage avec ses partenaires européens, (...) ce travail commence lors de la réunion de la Communauté politique européenne jeudi", a-t-il déclaré, cité dans un communiqué de Downing Street.

Après le vote pour le Brexit en 2016, le nouveau Premier ministre veut "reconstruire les relations avec les principaux partenaires européens".



En marge du sommet, Keir Starmer va rencontrer le Premier ministre irlandais Simon Harris et dîner avec le président français Emmanuel Macron.

Ce sommet montre "l'importance de l'unité en réponse à l'arc de conflit et d'instabilité à l'intérieur et à proximité des frontières de l'Europe", est-il écrit.



La Communauté politique européenne est née en octobre 2022 avec l'ambition de renforcer la cohésion, la coopération et le dialogue entre les pays européens. Il s'agit du quatrième sommet de la CPE.



Pour la première fois, l'Otan, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et le Conseil de l'Europe seront présents.



L'Europe est face à "certains des plus grands défis de notre temps", a dit Keir Starmer, citant "la guerre barbare de la Russie" en Ukraine.

Le Premier ministre a déjà affirmé que le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine "était inébranlable".



Ce sommet sera "une plateforme pour faire pression en faveur d'un soutien militaire et financier international continu pour l'Ukraine, en prévision d'un hiver qui s'annonce difficile", est-il écrit dans le communiqué.

En plus de ce conflit, les dirigeants vont discuter de l'immigration, de l'énergie et de la défense de la démocratie.