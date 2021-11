Au Caire, le clasico Al-Ahly-Zamalek en public, une première depuis des années

08/11/2021

Pour la première fois depuis des années, les gradins du stade international du Caire se sont remplis vendredi à l’occasion du clasico égyptien: Al-Ahly et le Zamalek ont eu droit à 1.000 supporters chacun, après un long hiatus né de violences meurtrières et prolongé par la Covid-19.



Sous des nuées de drapeaux blancs -pour le Zamalek- et rouges -pour Al-Ahly-, le public s'est pressé dans les travées dès l'après-midi, cinq heures avant le début de ce match très suivi dans le pays et au-delà, ont constaté des journalistes de l'AFP. "Il y a toute une jeune génération qui n'a jamais vu Al-Ahly et le Zamalek s'affronter devant leurs supporters. Ce soir, ils ont vu que le public d'Al-Ahly était au rendez-vous", se félicite Ahmed, un internaute qui salue la victoire des joueurs en rouge (5-3).



Mais les autorités redoutent toujours ces rencontres des deux clubs historiques de la capitale du plus peuplé des pays arabes et un important déploiement sécuritaire était visible dans et autour du stade où seules de brèves échauffourées sans incidence ont été recensées.

Car si les deux clubs ont longtemps été privés de public, c'est qu'il y a eu des précédents sanglants.



En février 2012, au moins 74 personnes, pour la plupart des supporters d'Al-Ahly, étaient mortes dans des heurts au stade de Port-Saïd après une rencontre entre le club cairote et l'équipe locale d'Al-Masry.



Le "massacre de Port Saïd" comme l'appellent toujours les fans d'Al-Ahly avait valu une interdiction de stade à tous les supporters.



Un temps levée, elle avait été remise en place en 2015 dans la foulée d'affrontements entre forces de l'ordre et fans du Zamalek soldés par la mort de 20 supporters.



Les ultras d'Al-Ahly et du Zamalek ont annoncé en 2018 leur dissolution, un pas de plus vers le retour du public du clasico le plus suivi de tous les championnats arabes.



Mais la Covid-19, qui a contaminé près de 335.000 égyptiens et en a tué près de 19.000 s'en est mêlée: depuis mars 2020, plus aucun match du championnat national n'a été tenu en public en Egypte.



Pour le grand retour du public du clasico, les joueurs d'Al-Ahly ont tenu à remercier leurs supporters. "Un grand merci au public qui nous a soutenus et était là à nos côtés", a lancé lors de la conférence d'après-match le défenseur d'Al-Ahly Akram Tawfik.



Pour Amr El Solia, milieu de terrain, "le retour du public a donné un énorme élan pour un match à trois points face à un adversaire féroce comme le Zamalek".