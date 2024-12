Au CPS de l'UA, le Maroc souligne l’importance d’un financement durable et prévisible pour la transition post-ATMIS en Somalie

21/12/2024

Le Maroc a souligné, jeudi à Addis-Abeba devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), l’importance d’un financement durable et prévisible pour la transition post-ATMIS (Mission de Transition de l’UA en Somalie).



Intervenant au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, lors de la réunion du CPS de l’UA sur « la situation en Somalie et des dispositions sécuritaires post-ATMIS », la Mission permanente du Royaume auprès de l'UA et la CEA-ONU a relevé que la situation actuelle en Somalie, marquée par la persistance de la menace terroriste, conjuguée aux effets dévastateurs et récurrents des catastrophes naturelles, appelle l’impératif de demeurer mobilisés, dans un élan de solidarité, afin de consolider les avancées réalisées et ouvrir la voie à une stabilité durable dans ce pays frère.



Elle a, en outre, réaffirmé le soutien constant du Maroc au gouvernement somalien, à l'Union africaine, ainsi qu'à toutes les initiatives visant à éradiquer les menaces transnationales croissantes qui hypothèquent la sécurité et la stabilité de la région.



La délégation marocaine a salué l'engagement des pays de la région en faveur d'une solution durable à la crise, soulignant que cet effort régional doit être soutenu et accompagné d’un soutien constant de l’UA et de l’ONU, ainsi que des partenaires, pour surmonter la menace persistante et inscrire le pays et la sous-région sur la voie du progrès et de la stabilité.



A cet égard, la délégation marocaine a mis l’accent sur la nécessité d'assurer la mobilisation des financements indispensables à une transition réussie vers la nouvelle mission de l’UA en Somalie AUSSOM (Mission d'appui et de stabilisation de l'UA en Somalie), et a réitéré l’impératif d'une coopération et d'un soutien international par le biais de la contribution des partenaires et d'autres donateurs, ainsi qu'à travers des contributions en nature qui peuvent être fournies par les Etats membres et des contributions statutaires de l'ONU, afin d'assurer un financement prévisible et durable pour la mission post-ATMIS.



La délégation marocaine a réitéré la pertinence de la mise en place effective d'une approche holistique et globale aux niveaux national, régional et continental, dans le respect de la souveraineté et de l'unité nationales de la Somalie, tout en insistant que tout processus de paix en Somalie exige la mise en œuvre d'une approche multidimensionnelle, fondée sur l’intersection paix, sécurité et développement.



Elle a rendu hommage aux efforts entrepris par l’ATMIS, dont le mandat prendra fin le 31 décembre, et a réaffirmé sa détermination constante à soutenir les efforts continentaux et onusiens en vue de restaurer la paix et la stabilité et promouvoir le développement dans ce pays frère.