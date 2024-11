Au CPS de l'UA, le Maroc réitère son soutien à un processus politique inclusif en Libye

13/11/2024

Le Maroc a réitéré, mardi à Addis-Abeba devant le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), son soutien à un processus politique inclusif en Libye.



L’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait lors d'une réunion du CPS de l'UA, a souligné que, pour le Maroc, la solution politique et le dialogue entre les différents acteurs libyens sont les seuls moyens de sortir de la crise que traverse le pays depuis des années.



Il a affirmé que les problématiques soulevées sur la scène libyenne ne peuvent être résolues que par des élections présidentielles et législatives qui aboutiraient à la mise en place d'institutions crédibles, rappelant que le Royaume a joué un rôle essentiel dans la fin du conflit politique et l'amélioration de la situation humanitaire et économique en Libye, ainsi que dans le soutien des institutions de l'Etat libyen pour contrôler la situation sécuritaire et lutter contre le terrorisme et le crime organisé, notamment en accueillant l'accord de Skhirat, signé le 17 décembre 2015.



Les rencontres organisées par le Maroc entre les parties libyennes s'inscrivent dans les efforts sincères du Royaume pour résoudre la crise de manière pacifique et sans ingérence étrangère, a-t-il indiqué.



Le diplomate marocain a relevé que le Royaume, qui collabore avec toutes les institutions libyennes dans le respect et la crédibilité, poursuivra ses efforts pour rapprocher les points de vue des parties libyennes en accueillant les acteurs et responsables libyens, tout en soutenant les efforts de la mission onusienne sur ce plan, afin de préserver la souveraineté du territoire libyen et de rétablir la sécurité et la stabilité dans ce pays maghrébin frère le plus rapidement possible.



Le Maroc est conscient que la multiplication des ingérences étrangères dans le dossier libyen et les agendas internationaux divergents ont un impact négatif sur la résolution de la crise libyenne, accentuent les divisions internes et compromettent tout processus politique pacifique, alors que la Libye a besoin d'une véritable réconciliation entre toutes les parties et d'un travail participatif dans lequel tous les Libyens contribueraient à l’édification et au renforcement des institutions de l'Etat, a-t-il insisté.



M. Arrouchi a souligné également que les conditions sont actuellement réunies en Libye pour réaliser des avancées dans le processus politique, notant que la résolution de la question de la légitimité ne peut passer que par un processus électoral transparent et inclusif.



L'ambassadeur a relevé qu’il est impératif de trouver une issue à la crise libyenne, car celle-ci a un impact sur la sécurité et la stabilité de l'Afrique du Nord et de la région sahélienne.