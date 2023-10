Au CPS de l'UA, le Maroc réitère l’impératif d’une solution politique et d’un dialogue inclusif préservant l’unité et l’intégrité territoriale du Soudan

22/10/2023

Le Maroc a réitéré, vendredi, devant le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) l’impératif d’une solution politique et d’un dialogue inclusif préservant l’unité et l’intégrité territoriale du Soudan.



L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait lors d’une réunion du CPS consacrée au Soudan, a souligné que le Maroc, fermement convaincu que la violence et la destruction ne sont jamais une solution, prône le dialogue pour rétablir la confiance et promouvoir la réconciliation entre les communautés.



"Nous appelons donc à l'arrêt immédiat des violences au Soudan pour garantir la sécurité des civils et créer les conditions nécessaires à la reprise du dialogue et des négociations pacifiques pour préserver l'unité et la souveraineté de ce pays frère", a insisté le diplomate marocain.



A cet égard, le diplomate marocain a appelé le président de la Commission de l'UA à continuer à user de ses bons offices pour accélérer la reprise du dialogue entre les différentes parties prenantes, conformément à l'article 10 du protocole relatif à la création du CPS.



“Nous exhortons toutes les parties impliquées dans le conflit à faire preuve de retenue et à œuvrer, dans un esprit de calme et de compromis, pour trouver une issue digne du Soudan qui préservera sa stabilité, son unité et son intégrité territoriale”, a ajouté M. Arrouchi qui conduit la délégation marocaine à cette réunion.



La délégation marocaine a réaffirmé que le Royaume est prêt à apporter tout le soutien nécessaire pour aider le pays frère du Soudan à surmonter cette période difficile et à construire un avenir de paix, de stabilité et de prospérité qui répond aux aspirations de son peuple.



La délégation marocaine a également souligné que l’accompagnement du Soudan vers une solution politique devrait être guidé par une évaluation des besoins vitaux du peuple soudanais. Ce qui implique une approche holistique qui prend en compte la dimension paix, sécurité et développement afin d'asseoir une base solide pour une solution durable, note-t-elle.