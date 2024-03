Attijariwafa bank lance la solution de paiement Google Pay pour ses clients au Maroc

20/03/2024

Dans le cadre de son engagement continu envers l'innovation au service de l’expérience client, Attijariwafa bank lance le service Google Pay.



En réponse aux attentes des consommateurs en matière de paiements mobiles, le groupe Attijariwafa bank accompagne activement ses clients et aspire à renforcer sa position de leader dans les paiements mobiles et sur le digital pour le secteur bancaire au Maroc.



Dès aujourd'hui, les clients d'Attijariwafa bank peuvent facilement activer la fonctionnalité Google Pay via le Google Wallet sur leurs smartphones Android et montres connectées Google Watch, leur permettant ainsi d’accéder instantanément à un mode de paiement mobile sans contact, sur smartphone Android, simple et sécurisé.



Grâce à une technologie de tokenisation de pointe, ce service sécurise chaque transaction, offrant ainsi une tranquillité d'esprit totale aux utilisateurs. De plus, cette fonctionnalité s'intègre de manière fluide avec les nombreux avantages et protections déjà associés aux cartes bancaires d'Attijariwafa bank.



Le lancement de Google Pay vient enrichir la gamme de solutions de paiement sans contact de la banque. Ainsi, les clients d'Attijariwafa bank bénéficient désormais du choix entre deux des principales plateformes de paiement mobile, renforçant ainsi l’engagement d’Attijariwafa bank à fournir des options flexibles qui s'adaptent à leur mode de vie.