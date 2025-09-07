Attijariwafa Bank améliore son RNPG de 19,8% à fin juin 2025

Le résultat net part du groupe (RNPG) d'Attijariwafa Bank a atteint 5,9 milliards de dirhams (MMDH) au terme des six premiers mois de 2025, en croissance de 19,8% par rapport à fin juin 2024.



Le résultat net s'est élevé à 6,9 MMDH, affichant une hausse de 19,6% en glissement annuel, indique un communiqué du groupe, dont le Conseil d'administration s'est réuni le 28 juillet dernier sous la présidence de M. Mohamed El Kettani pour examiner l'activité et arrêter les comptes au 30 juin 2025.



Concernant le produit net bancaire (PNB) consolidé, il s'est établi à 17,7 MMDH, en amélioration de 4% par rapport à fin juin 2024 (+6,4% à cours de change constants). Cette progression a été induite par la dynamique commerciale favorable en termes de collecte de l'épargne et de financement de l'économie au Maroc et dans les pays de présence, rapporte la MAP.



En effet, Attijariwafa bank a confirmé, au premier semestre 2025, son positionnement en tant qu'acteur majeur de la collecte de l'épargne et du financement de l'économie réelle. Cet engagement s'est traduit notamment par le financement de l'investissement productif à travers la progression des crédits à l'équipement de 28% à 104 MMDH, avec une part de marché de 35% (+ 2 points sur 12 mois).



Il s'agit également de la progression des crédits aux entreprises de 10% à 199 MMDH (une part de marché de 30%), de la poursuite de l'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) marocaines avec une production de 9 MMDH au S1-2025, dont une production de 2,3 MMDH en partenariat avec Tamwilcom et Maroc PME, ainsi que du financement de l'Etat et de l'animation des marchés primaire et secondaire en tant que premier intervenant en valeurs du Trésor (une part de marché de 25%).



En outre, le groupe bancaire fait état d'une production de 5 MMDH de crédits aux ménages sur les six premiers mois de 2025, contribuant activement au financement de la consommation et à l'accession au logement.



S'agissant des crédits à l'économie au Maroc, il ont augmenté de 8%, contre 5% pour le secteur représentant une production nette de 22 MMDH. Attijariwafa bank renforce ainsi sa position, avec une part de marché consolidée passant de 27% à 28% sur un an.



De même, la dynamique de financement dans les pays de présence s'est poursuivie, avec une croissance des crédits à l'économie à cours de change constants de 4,1% au S1-2025.



Les dépôts de la banque au Maroc ont, quant à eux, affiché une hausse significative de 9%, portant l'encours à 343 MMDH (part de marché ressources non rémunérées de 28%).



Pour ce qui est des engagements en faveur de la décarbonation et de l'adaptation climatique, Attijariwafa Bank a réussi à réduire ses émissions propres de CO2 au Maroc de 6% au premier semestre 2025 au titre au titre des scopes 1 et 2.



Côté inclusion financière et entrepreneuriat, le groupe a assuré un accompagnement gratuit à travers Dar Al Moukawil et Daralmoukawil.com de 153.389 TPE (très petites entreprises) durant le S1-2025, dont 119.719 formées, 17.650 conseillées et 1.230 mises en relation. Depuis le lancement du programme en 2016, 847.389 TPE ont été accompagnées gratuitement.



Il s'agit aussi de la bancarisation des ménages les plus vulnérables et de la facilitation de l'accès aux services financiers pour tous les citoyens (épargne, assurance, paiements…), avec 157.187 nouveaux clients de la "banque économique" à fin juin dernier.



Par ailleurs, Attijariwafa Bank a élargi la couverture en zones rurales à travers le réseau Wafacash, avec 140 localités desservies à date, en vue de renforcer l'inclusion financière et permettre un accès financier à tous les citoyens.



Le groupe aborde les cinq derniers mois de 2025 en projetant des perspectives positives, grâce à la dynamique économique au Maroc et les conditions favorables à l'accélération de la demande de crédit, réaffirmant son engagement à soutenir durablement l'économie.