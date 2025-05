Attijariwafa Bank améliore son RNPG à 2,8 MMDH au T1-2025

29/05/2025

Le résultat net part du groupe (RNPG) d'Attijariwafa Bank s'est établi à 2,8 milliards de dirhams (MMDH) au premier trimestre 2025, en croissance de 14,1% par rapport à la même période un an auparavant.



Le résultat net consolidé a augmenté de 14,7% à 3,3 MMDH, indique un communiqué d'Attijariwafa Bank, dont le Conseil d'administration s'est réuni mardi, sous la présidence de M. Mohamed El Kettani, pour examiner l'activité et arrêter les comptes au 31 mars 2025, rapporte la MAP.



Concernant le produit net bancaire (PNB), il s'est élevé à 9 MMDH à fin mars dernier, en hausse de 5,9% (+9,3% à cours de change constants) comparativement à la même période de l'année 2024. Cette hausse est principalement liée au bon comportement de la collecte de l'épargne et du financement de l'économie dans l'ensemble des pays de présence, mais également à la progression soutenue des activités de marché dans un contexte de baisse des taux au Maroc.



En effet, les dépôts et crédits consolidés ont augmenté respectivement de 8,6% et de 8,2%. Le résultat des activités de marché a, quant à lui, progressé de 19,4%, pour atteindre 1,6 MMDH.



Le coefficient d'exploitation s'améliore d'un point à 34,2%, grâce à une bonne maîtrise des coûts.



Le coût du risque s'établit à 0,82% à fin mars 2025, contre 0,98% un an auparavant.



S'agissant de la solidité financière du groupe, elle se renforce avec des fonds propres consolidés de 76,2 MMDH à fin mars 2025, en augmentation de 10,5%. La rentabilité des actifs (RoaA2) se situe à 1,82% et la rentabilité sur les fonds propres tangibles (RoTE3) atteint 22,7%.