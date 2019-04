Attijari Global Research lance l'indice "AGR Africa Bond Index"

03/04/2019

Attijari Global Research (AGR) vient de lancer un nouvel indice dénommé AGR Africa Bond Index "Code Bloomberg AGRAFBDT" en association avec Standard & Poor's (S&P).

Dans le cadre de sa mission de représenter un centre de recherche de forte notoriété basé en Afrique et dédié aux marchés africains, Attijari Global Research lance cet indice qui représente un indice Total Return libellé en USD, dont l'univers de base est le risque de crédit souverain en Afrique, précise-t-on dans un communiqué d'Attijariwafa bank, rapporte la MAP.

Propriétaire intellectuel de l'indice, AGR s’est associée à S&P, leader mondial dans le calcul et la conception d’indices.

Pour mieux se rapprocher de la réalité économique à l’échelle du continent, une série de critères d’éligibilité ont été retenus aux gisements notamment en matière de taille, de liquidité et de notation, ajoute la même source, notant que l’intérêt de cet indice est de suivre les émissions de dettes souveraines émises par les pays africains et libellées en devises.

Il permet ainsi d'analyser le comportement de la dette de manière générale dans le continent, de suivre un véhicule de financement avantageux en pleine expansion en Afrique, de présenter un benchmark d’investissement qui pourrait être répliqué tout en respectant des standards de normes d’investissement, de taille, de diversification et de liquidité.

Filiale du groupe Attijariwafa bank dédiée à la recherche, AGR a pour mission la couverture des thématiques liées à la macroéconomie, aux taux, au change, aux actions, aux matières premières ainsi que l’élaboration des stratégies d’allocation d’actifs au niveau du Maroc, de l’UEMOA (Union économique et monétaire Ouest Africaine), de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale), de l’Egypte et de la Tunisie.

S&P Indices représente le plus grand fournisseur mondial d’indices des marchés financiers. Après la fusion en 2012 de S&P et les indices Dow Jones, cet ensemble constitue la plus grande ressource mondiale en concepts, données et recherches fondées sur les indices. S&P Indices intervient en tant qu’agent de calcul pour cet indice.