Atterrissage d'urgence et 36 heures bloqués dans un marais entourés de caïmans

06/05/2025

Cinq personnes sont restées bloquées pendant 36 heures dans un marais infesté de caïmans dans l'Amazonie bolivienne, après l'atterrissage d'urgence de leur avion, avant d'être secourues vendredi, ont annoncé les autorités.



Tous les passagers à bord - trois femmes, un enfant et le pilote - s'en sont sortis indemnes, retrouvés par les secours dans l'avion retourné sur les ailes.



L'appareil avait décollé mercredi de la localité de Baures, en direction de la ville de Trinidad, toutes deux situées dans le département du Beni, et distantes de 180 kilomètres. Depuis lors, ils étaient portés disparus.

Nous étions "entourés de caïmans qui s'approchaient de nous", a déclaré à la presse Andrés Velarde, pilote de 29 ans, depuis son lit d'hôpital.



Ils ont également vu s'approcher, curieux, un anaconda de plusieurs mètres de long.

Le pilote a expliqué que lorsque l'avion a commencé à perdre de l'altitude, il a cherché une plaine pour effectuer un atterrissage d'urgence et n'a trouvé comme seul endroit qu'un marais près d'une lagune.

"Nous avons passé presque 36 heures sans pouvoir dormir", a ajouté M. Velarde, se nourrissant de farine de manioc qu'un des passagers avait apporté.



"Nous ne pouvions pas boire de l'eau, ni bouger à cause des caïmans", a-t-il expliqué.

Dans le département du Beni, en plein cœur de l'Amazonie, les déplacements se font essentiellement en avion en raison du mauvais état des routes.