Attaque cybernétique contre la CNSS : Les premières vérifications des documents fuités ont permis de relever leur caractère souvent faux, inexact ou tronqué

10/04/2025

Les premières vérifications réalisées par les services de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) concernant certains documents fuités, attribués à une attaque cybernétique et partagés sur des plateformes de réseaux sociaux, ont permis de relever leur caractère souvent faux, inexact ou tronqué, a affirmé, mercredi, la CNSS.



Dans un communiqué, la Caisse a indiqué que son système informatique a fait l’objet d’une série d’attaques cybernétiques visant à contourner les dispositifs de sécurité, relevant que ces attaques ont causé une fuite de données dont les origines et les contours sont en cours d’évaluation.



Dès l’observation de la fuite des données, poursuit la même source, le protocole de sécurité informatique a été actionné avec des mesures correctives qui ont permis de contenir le chemin utilisé et de renforcer les infrastructures, ajoutant que des moyens ont été mis en œuvre pour identifier précisément les données concernées.



Rappelant que la protection des données personnelles et la confidentialité des informations de ses usagers constituent une priorité absolue, la CNSS a fait savoir qu’une enquête administrative interne est en cours alors que les autorités judiciaires compétentes ont été saisies par la Caisse.



A cet effet, "nous appelons l’ensemble des citoyens et médias à faire preuve de vigilance, de sens de la responsabilité et d’éviter tout acte de diffusion ou de partage de données fuitées ou falsifiées au risque de s’exposer à des conséquences judiciaires", conclut le communiqué.