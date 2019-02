Atlas Pro tour 2019 : Victoire de Duncan et distinction de Marjane

18/02/2019 T.R

150 golfeurs ont pris part à l’Open Palmeraie Country Club, 3ème étape internationale de la 10ème édition de l’Atlas Pro Tour, qui s’est déroulée du 13 au 15 février, en alternance, sur les parcours du The Tony Jacklin Casablanca et du Palm golf Casablanca.

En tête du tournoi à seulement 8 trous de la fin, Ahmed Marjane enchaîne 3 bogeys sur les trous n°11, 12 et 13 et cède sa 1ère place à l’Ecossais Kevin Duncan, auteur de 3 birdies sur ces mêmes trous. Il décroche ainsi la première victoire de sa carrière grâce une carte de 63 (-8) le dernier tour et un score total de -19.

Le n°1 national lors de la saison 2018 signe tout de même la meilleure performance marocaine de l’année en partageant la deuxième place du classement général, avec l’Anglais Darren Walkley.

A noter que pour la deuxième fois cette saison, un golfeur marocain est présent dans le trio de tête à l’aube du dernier tour. Cela confirme la bonne santé du golf national, mais aussi la difficulté de s’imposer à domicile dans les sports individuels, en général, et dans le golf en particulier.

Fayçal Serghini, seul autre marocain en lice après le cut, termine à la 19e place, à -8.

La prochaine étape de l’Atlas Pro Tour, l’Open Madaef Golf est prévue du 3 au 5 mars, au Casa Green Golf à Bouskoura.