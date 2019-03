Atlas Pro Tour 2019

Le golfeur Français Edouard Dubois a remporté l'Open du Royal Golf d'Anfa Mohammedia (RGAM), 5è étape de Atlas Pro Tour 2019, disputée du 7 au 9 mars, alors que le Marocain Ayoub Lguirati a décroché la 5ème place, apprend-on auprès de la Fédération royale marocaine de golf (FRMG).

A l’entame du dernier tour, le tricolore pointait cependant à une modeste 8ème place à 5 coups du leader, Ayoub Lguirati, avant qu'il signe un incroyable come-back grâce à 4 birdies sur le retour dont deux sur les deux derniers trous pour un retour en 66 (-4).

Le champion Gadiri, pourtant en tête la veille grâce à la meilleure carte du tournoi (64 soit -6), n’a pas pu confirmer son état de forme lors du dernier tour et a cédé quelques places au classement à cause de trois bogeys sur les trois derniers trous.

Il s’est néanmoins offert une excellente 5ème place (troisième Top 5 marocain de la saison) avec un score total de -1 (70-64-75), derrière le Suisse Benjamin Rusch, 2ème à -3, l’Anglais Darren Walkley et le Hollandais Max Albertus tous deux 3èmes ex-aequo à -2.

Soufiane Dahmane (am), 29ème à +7, Amine El Kharraz (am), 37ème à +9 ainsi que Karim El Hali, 42ème à +11, complètent le tableau des Marocains ayant réussi à passer le cut.

La prochaine étape de l'Atlas Pro aura lieu du 28 au 30 mars au Golf de l’Océan à Agadir.