Atelier sur la protection contre les risques d'Internet au profit des enfants maqdessis

12/08/2024

L'Agence Bayt Mal Al Qods a organisé, samedi à Tanger, un atelier interactif sur les mécanismes de protection contre les risques des réseaux sociaux et d'Internet au profit des enfants maqdessis participant à la 15è édition de l’école d’été, organisée sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Les enfants ont pu discuter avec des experts de l'Agence du développement du digital (ADD), qui ont animé cet atelier lors de l'ouverture du programme du camp, baptisé du nom de "Yaqoub Al-Mansour Almohade", l'un des plus grands sultans de la dynastie des Almohades, qui a régné sur le Maroc au XIIè siècle et célèbre pour avoir soutenu Salaheddine Al-Ayyoubi à la conquête d'Acre, puis à la libération d’Al-Qods.



Cet atelier a été marqué par une présentation théorique des dangers liés à l'utilisation excessive des réseaux sociaux et d'Internet, ainsi que par des exercices interactifs utilisant des applications mises à disposition par l'ADD sur un site dédié aux parents, enseignants et autres personnes intéressées.