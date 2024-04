Atelier de sensibilisation sur le cadre juridique de mise en oeuvre de la Convention sur les armes biologiques en Libye les 16 et 17 avril à Rabat

17/04/2024

Un atelier de sensibilisation sur le cadre juridique de mise en œuvre de la Convention d’interdiction des armes biologiques et à toxines en Libye est organisé les 16 et 17 avril à l’Institut national d'hygiène (INH) de Rabat.



Initié par le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA), cet atelier, qui sera l'occasion de débattre des expériences dans le domaine juridique qui régit la mise en œuvre des dispositions de la Convention d’interdiction des armes biologiques, abordera les étapes les plus importantes de l’implantation de ladite convention et développera un cadre juridique qui garantira sa stricte mise en œuvre, indique un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale.



L'atelier sera animé par un représentant de l’UNODA à Genève et verra la participation d’experts de la Libye ainsi que des spécialistes de divers départements gouvernementaux au Maroc, ajoute la même source.



La Convention d’interdiction des armes biologiques et à toxines en Libye est considérée comme le premier traité multilatéral de désarmement interdisant le développement, la production et le stockage de toute une gamme d’armes de destruction massive, étant donné que, le 10 avril 1972, cet accord a été ouvert à la signature des Etats parties et est entré en vigueur le 26 mars 1975, selon le communiqué.



Le Maroc a été l'un des premiers signataires de la convention d'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, puisqu’il l’a signée en 1972 et ratifiée en 2002, rappelle la même source.