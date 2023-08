Atelier de sensibilisation sur l'efficacité énergétique dans le secteur hôtelier

02/08/2023

Le deuxième atelier de sensibilisation sur l'efficacité énergétique dans le secteur hôtelier a été organisé, vendredi à Casablanca, en présence d’un parterre d’experts et de professionnels du secteur.



Organisée par l’Agence Marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), en partenariat avec l’Association nationale professionnelle des Cadres techniques des espaces touristiques (ANPCTET) et l’Association de l’industrie hôtelière de Casablanca et sa région (A.i.h.

Casablanca et région), sous le thème "La performance énergétique dans l'hôtellerie", cette initiative a pour objectif de promouvoir des pratiques durables, renforcer la qualité des services et sensibiliser les acteurs de l’industrie à des questions importantes relatives à l’efficacité énergétique.



Le secteur hôtelier représente un potentiel d’économie d’énergie qui dépasse dans la plupart des cas plus de 30%. A cet effet, l'amélioration de la performance énergétique dans le secteur de l'hôtellerie revêt une importance cruciale au Maroc, puisque le Royaume a une volonté affirmée de devenir un modèle de sobriété énergétique, et les hôtels ainsi que les espaces touristiques sont appelés à montrer l'exemple, étant donné qu'ils constituent la carte de visite du pays.



L'efficacité énergétique des bâtiments est l'un des éléments clés des programmes visant à réduire la consommation d'énergie, tout en maintenant des conditions de confort satisfaisantes. Au niveau mondial, les bâtiments sont responsables de plus de 27% des émissions de gaz à effet de serre, dépassant même le secteur des transports. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour réduire ces émissions dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme.



Ainsi, en adoptant des mesures efficaces d'économie d'énergie, l’hôtellerie et les espaces touristiques au Maroc peuvent réduire leur empreinte carbone, limiter leurs coûts d'exploitation et renforcer leur durabilité à long terme, et ce grâce à de simples actions telles que l'installation de systèmes d'éclairage à faible consommation, le renforcement de l’isolation thermique et la mise en œuvre de systèmes de gestion intelligente de l'énergie.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le directeur du pôle efficacité énergétique au sein de l’AMEE, Mohamed El Haouari, a affirmé l’importance de cet atelier d’échange avec les professionnels du secteur de l’hôtellerie, afin de débattre des bonnes pratiques en matière d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie, notant que l’énergie est un souci majeur du Royaume qui importe la majeure partie de ses besoins énergétique.



M. El Haouari a soutenu que cet atelier va dans le sens des stratégies nationales de réduction de la consommation énergétique qui s'appuient sur les énergies propres et durables. "Le secteur des établissements touristiques au Maroc est d’une grande importance, avec environ plus de 4.500 établissements. Il consomme près du tiers de la consommation énergétique du secteur tertiaire", a-t-il poursuivi, soulignant que pour réduire les factures de consommation, les établissements touristiques doivent effectuer un audit énergétique pour pouvoir identifier en premier lieu les postes d’amélioration en matière de réduction de la facture énergétique.



Pour sa part, le président de l’ANPCTET, Abdessamad Hakkoum, a indiqué que cet atelier, qui vient en marge de celui organisé à Marrakech en mai dernier, a pour objectif la mise à niveau des cadres techniques des établissements et espaces touristiques, afin d’être engagés dans la stratégie national de l’efficacité énergétique, notant ainsi l’importance d’encourager les cadres techniques à la bonne gestion énergétique.



De son côté, Mohamed Saouti, président de l’A.i.h. Casablanca et région, a relevé l’importance d’un tel atelier, regroupant plusieurs professionnels du secteur, notamment les départements techniques des établissements afin de les sensibiliser à une meilleure consommation énergétique.



Cette rencontre a offert l'opportunité d’échanger avec des experts du secteur de l’énergie et de bénéficier d'un retour d’expérience des entreprises du secteur hôtelier qui ont pu mettre en place, avec succès, des actions en faveur de l’efficacité énergétique et de l'amélioration de leurs performances.



A cette occasion, plusieurs thématiques ont été abordées notamment sur le cadre réglementaire de l’efficacité énergétique dans le bâtiment au Maroc : audit énergétique obligatoire, éléments techniques des MEPS (Minimum Energy Performance Standard) et management de l’énergie ISO 50001.



Les débats ont aussi porté sur l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments du secteur hôtelier, volets passif et actif, l’intégration de solutions d’énergies renouvelables décentralisées (solaire thermique, photovoltaïque, pompe à chaleur,…) dans les bâtiments du secteur hôtelier, et la performance énergétique et environnementale dans le secteur hôtelier : Étude de cas.



Il est essentiel que le secteur de l'hôtellerie et les espaces touristiques marocains montrent l'exemple en matière d'efficacité énergétique. En agissant de la sorte, le Maroc envoie un signal fort quant à sa volonté de devenir un leader mondial dans le domaine de la sobriété énergétique, cela renforce l'image du pays en tant que destination touristique responsable et soucieuse de l'environnement, attirant ainsi les visiteurs sensibles à ces enjeux.