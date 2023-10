Atelier de réflexion sur la promotion des droits des femmes rurales

22/10/2023

La ville de Chefchaouen a abrité, vendredi, un atelier de réflexion autour de la promotion des droits des femmes rurales et la contribution à la promotion socioéconomique des femmes, à travers le renforcement des coopératives féminines dans la province de Chefchaouen. Organisé à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale, cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet "Promouvoir l'équité de genre par le renforcement des coopératives de femmes dans la province de Chefchaouen", mis en oeuvre par l’Association Talassemtane pour l’environnement et le développement (ATED), en partenariat avec l’ONG espagnole AIDA, et financé par la "Comunidad de Madrid".



Cet atelier ambitionne de mettre en place un processus de développement intégré, à travers le renforcement des capacités des coopératives dans les domaines de la formation, de l’innovation et de la créativité, ainsi qu’en matière de commercialisation, dans le but de promouvoir l’autonomisation économique des femmes.



Trois unités d’économie sociale et solidaire ont bénéficié de cet atelier, à savoir les coopératives de Talassemtane, de Khzanna et d’Akoumi opérant dans le textile, qui continuent à exercer leurs activités malgré les conditions difficiles auxquelles elles font face.



Cet atelier a également été l’occasion pour les représentants d’institutions officielles et d’associations de la société civile, ainsi que pour certaines bénéficiaires du projet de discuter de la jouissance des droits par les femmes rurales à la lumière des transformations rapides que connaît le Maroc, notamment la couverture médicale et la protection sociale.



S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général de l’ATED, Adil Azzouzi, a souligné que cet atelier vise à renforcer les droits des femmes en milieu rural et à contribuer à leur promotion socioéconomique, notant que l’égalité de genre est une condition sine qua non pour renforcer le développement global et construire une société démocratique qui préserve la dignité des individus.



De son côté, la coordinatrice du projet au sein de l’Association, Firdaous Thami Alami, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que cet atelier est l’occasion de mettre en lumière les projets de l’association, qui œuvre pour le développement économique et social de la femme rurale, notamment en matière de protection contre les violences faites aux femmes, l’autonomisation économique des coopératives, l’appui aux capacités des femmes, la formation en gestion administrative et financière des coopératives et le renforcement de l’innovation et de la commercialisation des produits.



Les participants ont souligné la nécessité de renforcer la protection sociale des femmes rurales, de leur faire connaître leurs droits relatifs à la couverture médicale et de renforcer les systèmes de protection sociale.



En marge de cet événement, un salon des produits des coopératives féminines a été organisé, dans le cadre du soutien à l’économie solidaire et de la promotion de l’autonomisation économique des femmes dans la province de Chefchaouen.