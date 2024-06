Atelier d’initiation à la critique de cinéma à Casablanca

11/06/2024

La Fondation du Festival international du film de Marrakech organise, les 16 et 17 juillet à Casablanca, un atelier d’initiation et de perfectionnement à la critique de cinéma à destination des journalistes, qui sera animé par Charles Tesson, vice-président du Syndicat français de la critique de cinéma et ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma.Initié "dans la lignée des différentes actions menées par la Fondation du Festival international du film de Marrakech en vue de soutenir le renforcement de l’action professionnelle dans le secteur du cinéma, cet atelier propose d’acquérir des connaissances et compétences spécifiques liées à la critique de cinéma à travers l’analyse filmique et la pratique de la critique de cinéma, que ce soit la préparation d’entretiens ou la rédaction de textes critiques", indique la Fondation dans un communiqué.L’atelier s’adresse aux journalistes culture et cinéma en activité au Maroc, désireux de "s’initier à la critique de cinéma ou de parfaire leur pratique et d’acquérir de nouveaux outils pour développer leurs compétences".Il sera animé par une personnalité bien connue des cinéphiles, Charles Tesson, qui a été délégué général de la Semaine de la critique au Festival de Cannes, de 2012 à 2021 et auparavant, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, de 1998 à 2003, précise la même source. Parallèlement à l’activité de critique, Charles Tesson a été professeur d’histoire du cinéma à l’Université de la Sorbonne nouvelle (Paris III) et il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le cinéma, dont Satyajit Ray (1992), Luis Buñuel (1995), Théâtre et cinéma (2007), et Akira Kurosawa (2008).Le programme de l’atelier se déroulera sur deux journées, la première axée sur "La fonction critique : Histoire de la critique, éthique, rôle de la critique, fonction critique. À quoi ça sert ?" et "L’exercice critique : analyse de textes critiques sur un film", tandis que la deuxième journée sera dédiée à la "Projection d’un long-métrage suivie d’une discussion : méthodologie de l’analyse filmique en vue de la production d’un texte critique" et à la "Méthodologie de l’entretien", en plus d'un atelier d’écriture.Les participants à cet atelier seront sélectionnés à l’issue d’un appel à candidatures qui sera clôturé le 25 juin prochain, fait savoir la même source, ajoutant que les candidats sont invités à se rendre sur le site web du festival pour prendre connaissance des critères de participation : https://marrakech-festival.com/